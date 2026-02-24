El PSOE suspende cautelarmente de militancia al hasta ahora alcalde de La Algaba, denunciado por acoso

El recién dimitido alcalde socialista de La Algaba, Diego Manuel Agüera, ha sido suspendido de forma cautelar de militancia después de haberlo solicitado él mismo "por motivos personales", tras abrir la Fiscalía diligencias en su contra por un presunto acoso sexual a un menor, ha informado este martes el PSOE.

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE andaluz, Alejandro Moyano, ha explicado que el propio Agüera ha pedido la suspensión cautelar de forma voluntaria "para que el partido no se vea involucrado en una cuestión que nada tiene que ver" con la organización.

"Hemos hecho como partido lo que teníamos que hacer", ha remarcado Moyano, después de una denuncia presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba por un presunto caso de acoso sexual a un menor aprendiz de la institución y sobre la que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación.

Preguntado sobre si este caso, y el arresto la pasada semana del ex edil socialista y ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, afectarán al PSOE, Moyano ha asegurado que no les preocupan.

"Defendemos el estado de derecho y la presunción de inocencia. Hay investigación en ambos casos, y en ambos casos, el exconcejal Rafa Pineda no es militante del partido, y en el caso del exalcalde de La Algaba decir que ha dimitido, que ha dejado también de forma cautelar la militancia de este partido, y todo esto para defenderse", ha apuntado el secretario de Organización del PSOE-A.

Sobre el alcalde dimitido de La Algaba, Moyano ha defendido que da un paso a un lado porque "se siente inocente" y no quiere perjudicar ni a la institución municipal, ni a la organización política, al tiempo que ha recalcado que no es responsabilidad del PSOE "juzgar a nadie".

En ese sentido, ha afirmado que como partido, en el PSOE están "muy tranquilos", puesto que son "muy garantes, tanto con las posibles víctimas, como con aquellos que tienen la necesidad de defenderse y la presunción de inocencia"