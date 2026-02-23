El PSOE "respeta la decisión " del alcalde de La Algaba "en aras de afrontar su defensa"

Desde el PSOE provincial han afirmado que respetan la decisión personal que ha tomado el como no podía ser de otra manera, "respeta la decisión personal que ha tomado Diego Manuel Agüera en aras de afrontar su defensa". La dimisión del regidor algabeño ha llegado semanas después de que ser denunciado por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso sexual a un menor de edad de la localidad.

El hasta ahora alcalde ha eliminado su cuenta en la red social X. Diego Manuel Agüera forma parte del Comité Director del PSOE-A desde el pasado mes de abril.

"He decidido hacer un paréntesis en mi vida política para poder defenderme de las graves acusaciones de este empleado y os anuncio mi renuncia por unos meses como alcalde de La Algaba para así poder dedicarme plenamente a mi defensa", ha indicado el mismo Agüera a través de un comunicado, en el que ha incidido en que este empleado habría "malignamente interpretado una conversación".

"Como entenderéis, esta denuncia pública ha provocado una indignación más que razonable no solo en mi, también en mi familia, en mis amigos y miles de algabeños que así me lo han hecho saber a través de mensajes y llamadas", ha expresado el edil. Asimismo, ha asegurado que ha denunciado este hecho "ante la justicia" por "atentar" contra su "derecho al honor".