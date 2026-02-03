Goteras, consultas cerradas y equipos dañados por el temporal en el centro de salud de Coria del Río

Las graves deficiencias estructurales del Centro de Salud Nuestra Señora de la Estrella II han vuelto a quedar al descubierto tras las últimas lluvias, que han provocado nuevas filtraciones de agua, el cierre de varias consultas y daños en equipamiento esencial, comprometiendo el normal funcionamiento del centro y la atención sanitaria a la población de Coria del Río.

Según ha denunciado en un comunicado el alcalde de la localidad, Modesto González, las instalaciones, formadas por módulos prefabricados en uso desde 2007, presentan un "avanzado estado de deterioro que se arrastra desde hace años" y que afecta "tanto a la seguridad de profesionales y pacientes como a la calidad del servicio". "La falta de mantenimiento adecuado y el retraso en las obras de reparación de la cubierta, consideradas prioritarias, han agravado una situación ya de por sí crítica", remarca.

Las filtraciones de agua provocadas por el mal estado de la cubierta han obligado en los últimos días al cierre de varias consultas, además de ocasionar daños materiales en, al menos, dos equipos informáticos recientemente instalados. Estos nuevos incidentes se suman a una larga lista de problemas derivados del "envejecimiento de las caracolas prefabricadas" y evidencian, según el alcalde, "la urgencia de intervenir de manera inmediata".

A pesar de que el inicio de las obras de reparación de la cubierta estaba previsto para la pasada semana, tras sucesivos retrasos, los trabajos aún no han comenzado. Esta falta de actuación ha agravado el impacto de las lluvias y ha reducido drásticamente la capacidad del centro, que en la actualidad sólo mantiene operativas 8 de las 16 consultas disponibles, una cifra claramente insuficiente para atender a la población del municipio.

Desde el Ayuntamiento y desde la dirección del propio centro de salud se vienen trasladando desde hace años a las administraciones competentes las condiciones precarias de las instalaciones y las dificultades que padecen los vecinos y vecinas de Coria del Río para acceder a una atención sanitaria en condiciones adecuadas. "Estamos ante un centro que sufre un deterioro progresivo, con goteras, falta de espacios y riesgos constantes que no pueden seguir normalizándose", ha advertido el regidor.

El Consistorio ha reiterado además su "disposición a colaborar" ofreciendo suelo y espacios municipales para la construcción de un nuevo centro de salud que sustituya de forma definitiva a estas instalaciones provisionales. Sin embargo, según ha señalado González, desde 2019 sólo se han recibido "compromisos incumplidos y continuas demoras por parte de la Junta de Andalucía", lo que incrementa la preocupación ante la ausencia de soluciones reales.

El alcalde ha querido destacar y agradecer el esfuerzo del personal sanitario del centro, que continúa prestando servicio en condiciones muy adversas, con consultas cerradas, falta de espacios adecuados y el traslado de determinados servicios a otros municipios, como La Puebla del Río. "Su profesionalidad y compromiso están evitando un colapso mayor, pero no pueden suplir la responsabilidad de garantizar unas instalaciones seguras y dignas", ha subrayado.