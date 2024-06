La Guardia Civil esclarece un crimen cometido hace más de un año en Utrera

Una compleja investigación de la Guardia Civil ha logrado esclarecer uno de los pocos crímenes que quedaban sin resolver en la provincia de Sevilla. Es el asesinato de un hombre que apareció carbonizado en una casa de campo del término municipal de Utrera, cuya muerte se pensó en un primer momento que se debió a un incendio fortuito. Una vez examinado el cadáver, los forenses descubrieron que el hombre había recibido al menos dos disparos en el pecho.

Comenzaba así una investigación en la que dificultad radicaba en la identificación de la víctima, ya que el cuerpo estaba carbonizado. El hallazgo del mismo se produjo sobre las cinco y media de la tarde del 17 de mayo de 2023, cuando el servicio de emergencias 112 recibió una llamada que alertaba de un incendio en un pequeño cortijo abandonado junto a la carretera A-362, que une las localidades de Utrera y Los Palacios.

El 112 activó a los Bomberos de la Diputación, que sofocaron el incendio y encontraron un cuerpo carbonizado dentro de la casa. También estuvieron presente los sanitarios del 061, la Policía Local y la Guardia Civil. En un primer momento se pensó que la muerte había sido como consecuencia del incendio, pero en la autopsia se pudo comprobar que la víctima, por entonces todavía sin identificar, tenía dos impactos de bala en el pecho.

La complejidad de este asunto estaba en la dificultad para identificar el cadáver, ya que era esta la única manera de poder encontrar un hilo del que tirar para resolver el asesinato. Los agentes del área de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla se hicieron cargo de la investigación, que no podía tomar velocidad de crucero mientras no se conociera quién era el difunto y pudiera investigarse su entorno, ya que el lugar en el que apareció estaba abandonado y no había ninguna pista allí que ayudara a saber quién podía ser el autor del crimen.

El cadáver, además, había sido rociado con gasolina para que ardiera con más velocidad, de ahí que fuera todavía más complejo identificarlo A pesar de ello, el servicio de criminalística de la Guardia Civil logró dar con la identidad del hombre aplicando un proceso técnico científico. A partir de ahí, los investigadores ya pudieron centrarse en la víctima y las relaciones que éste podía tener.

Todo apunta a que el móvil del crimen es por unas rencillas entre toxicómanos, similar al último homicidio registrado el pasado 6 de junio en Los Pajaritos, en la capital andaluza. La investigación llevó a los agentes hasta Jaén, donde fueron detenidas seis personas en relación con el asesinato. Tras más de un año de investigación, los sospechosos fueron arrestados el pasado 11 de junio en la citada ciudad.

Ese día se puso en marcha un dispositivo policial con un amplio despliegue de efectivos de la Guardia Civil en Jaén, donde se realizaron tres registros en domicilios vinculados a los detenidos. En ellos se han hallado numerosos indicios de la autoría de los hechos, por lo que el instituto armado da por esclarecido el crimen, aunque la investigación continúa abierta. En la operación colaboró la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén.

Según informó este jueves el instituto armado en una nota de prensa, el caso ha supuesto un desafío para los investigadores, dada la ausencia de información inicial disponible que pudiera determinar el móvil del crimen. Una vez puestos a disposición judicial, los presuntos autores materiales del asesinato han ingresado en prisión preventiva.