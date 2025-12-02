Un guardia civil fuera de servicio salva la vida a un hombre tras atragantarse en un bar de Osuna

Un Guardia Civil fuera de servicio, destinado en el Puesto de Burguete (Navarra), ha salvado la vida de una persona que sufría un "atragantamiento severo" mientras almorzaba en en el Hostal Restaurante Río Blanco de la localidad sevillana de Osuna realizando la maniobra de Heimlich, que consiste en realizar compresiones abdominales rápidas y firmes para generar presión en el diafragma y expulsar el objeto, según ha informado el Instituto Armado en una nota.

De esta forma, mientras el agente y una cabo se encontraban en el establecimiento almorzando, identificaron que, en una mesa cercana, un varón se levantaba de su asiento "tambaleándose agitadamente y golpeándose el pecho a la misma vez que realizaba aspavientos con los brazos y con un color en el rostro amoratado".

En consecuencia, rápidamente acudieron a su auxilio. Ambos pudieron constatar que se trataba de una obstrucción grave de la vía aérea, por lo que el guardia civil aplicó la maniobra de Heimlich, que consiste en realizar compresiones abdominales rápidas y firmes para generar presión en el diafragma y expulsar el objeto que impedía la respiración. Por su parte, su compañera quedaba atenta por si fuese necesario realizar la técnica de Respiración Cardio Pulmonar (RCP).

Tras varios intentos, la víctima logró expulsar un trozo de alimento alojado en su tráquea, recuperando la respiración y "evitando consecuencias potencialmente fatales".