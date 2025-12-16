Un hombre corta los dedos a otro en una reyerta en Brenes

Una reyerta ocurrida en Brenes la noche del sábado acabó con una persona herida grave, con casi todos los dedos de las manos amputados. La Guardia Civil detuvo a otro hombre por su presunta participación en los hechos y mantiene abierta una investigación sobre el asunto. Los agentes intervinieron una hoja de acero con la que se realizaron los cortes, según confirmaron a este periódico fuentes del instituto armado.

En la puerta del cuartel de Brenes se presentaron numerosas personas increpando al arrestado, si bien no hubo incidentes de importancia. La Guardia Civil pasó ayer a disposición del juzgado de Lora del Río al presunto autor de la agresión. El sospechoso ingresó en prisión provisional, según fuentes del caso.

La pelea tuvo lugar en la barriada de la Paz. Los hechos fueron grabados en un vídeo que ha corrido a través de las redes sociales, en el que pueden verse varios dedos amputados de la víctima tirados en el suelo y muchas gotas de sangre en la misma zona. En el vídeo difundido se han añadido algunas imágenes de personas corriendo por zonas céntricas del pueblo, sin que conste que haya relación entre esta secuencia y la reyerta del sábado.

La víctima fue atendida en un primer momento en el centro de salud y después fue trasladada al Hospital Virgen Macarena. Fuentes consultadas por este periódico indicaron que fue una pelea entre dos personas de origen magrebí que residen en Brenes, que uno de ellos había robado al otro y éste decidió vengarse cortándole los dedos con una catana. Dos días antes hubo otra persona apuñalada por la espalda.

A lo largo de este 2025, Brenes ha acaparado en varias ocasiones las páginas de sucesos, pues son tres los homicidios registrados este año en el pueblo. El 3 de octubre, un joven se entregó confesando que había matado a su madre, una mujer de origen brasileña dos días antes. En junio, un hombre murió tras ser apuñalado en una plaza del pueblo. En febrero, un hombre mató de una puñalada en el corazón a otra mujer, también brasileña, en la vivienda del agresor.

Precisamente la barriada de la Paz, donde ocurrió la reyerta, acaparó protagonismo el pasado 20 de octubre, después de que un hombre de nacionalidad portuguesa, que había matado a otro en Dos Hermanas, se atrincherara en una vivienda de esta zona de Brenes. Terminó siendo detenido por la Policía Nacional, que estableció un fuerte dispositivo en torno a la casa.