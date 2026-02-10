El Hospital de Alta Resolución de Écija amplía su capacidad quirúrgica y de recuperación

El Hospital de Alta Resolución (HAR) de Écija ha reforzado su capacidad asistencial con la ampliación de la Unidad de Recuperación y Postanestesia y la puesta en marcha de un tercer quirófano, lo que ha permitido incrementar su actividad quirúrgica en un 33,4% durante el último año y reducir las listas de espera. La obra, que ha ampliado la unidad en 200 metros cuadrados y duplicado los puestos de reanimación de cuatro a ocho, se ha completado con la incorporación de 13 nuevos profesionales, entre ellos enfermeros, técnicos auxiliares de enfermería, un celador y un técnico especialista en radiodiagnóstico.

La inversión total de 1,2 millones incluye 800.000 euros destinados a la obra y equipamiento, sufragados con Fondos Feder, y casi 400.000 euros anuales para el incremento de plantilla, asumidos por el Servicio Andaluz de Salud. Con estas mejoras, el hospital no solo refuerza la seguridad y la atención postoperatoria, sino que amplía su capacidad diagnóstica y quirúrgica, consolidándose como un centro estratégico dentro del Área de Gestión Sanitaria de Osuna.

En el marco de esta ampliación, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, inauguró hoy oficialmente la nueva unidad acompañado por autoridades locales y directivos del hospital. Durante el acto, Sanz destacó que desde la integración del HAR en el SAS en 2022, el centro ha ampliado y consolidado significativamente su cartera de servicios, incorporando nuevas consultas especializadas como Pediatría, Hematología y Patología Cervical, así como estudios del sueño en acto único que permiten diagnósticos más rápidos y eficientes.

El consejero resaltó también el incremento de la capacidad rehabilitadora del hospital con la ampliación de fisioterapia y la reciente incorporación de Logopedia y Terapia Ocupacional, además de subrayar que los tres quirófanos funcionan ya a pleno rendimiento, lo que ha llevado a pasar de 1.920 intervenciones en 2022 a 2.562 previstas en 2025. "Desde su integración en el SAS, el HAR de Écija no solo ha mantenido su actividad, sino que ha incrementado su cartera de servicios, su capacidad diagnóstica, su actividad quirúrgica y sus recursos humanos, consolidándose como un activo estratégico del sistema sanitario público andaluz", señaló Sanz.

Con estas mejoras, el HAR de Écija refuerza su papel como referente de atención especializada y de proximidad para la población de Écija y su comarca, ofreciendo servicios más ágiles, seguros y accesibles.