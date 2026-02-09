Un estudio del Virgen del Rocío alarga la respuesta al tratamiento de la trombocitopenia inmune

Un estudio europeo coordinado desde el Hospital Universitario Virgen del Rocío ha demostrado que añadir un principio activo, el Romiplostim, al tratamiento estándar de la trombocitopenia inmune primaria (PTI) duplica la proporción de pacientes que pueden aumentar los periodos en los que no precisan medicarse, evitando la cronicidad de la enfermedad. Se trata de una patología autoinmune que provoca un descenso significativo de las plaquetas y aumenta el riesgo de hemorragias.

El ensayo clínico, denominado RODEX (Romiplostim Plus Dexamethasone versus Dexamethasone as first line treatment), supone un hito en la investigación hematológica al tratarse del primer estudio aleatorizado y prospectivo que compara esta combinación terapéutica como primera línea de tratamiento en pacientes de nuevo diagnóstico.

La investigación está coordinada internacionalmente desde el servicio de Hematología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, bajo el liderazgo de la doctora María Eva Mingot Castellano, y cuenta con la participación de centros hospitalarios de España, Italia y Reino Unido.

La doctora Mingot, coordinadora del estudio internacional para tratar una enfermedad autoinmune. / M. G.

La trombocitopenia inmune primaria afecta a adultos con recuentos muy bajos de plaquetas, lo que puede ocasionar sangrados y un impacto notable en la calidad de vida. Uno de los principales retos clínicos es evitar que la enfermedad se cronifique y reducir la toxicidad asociada a tratamientos prolongados, especialmente los corticoides, que constituyen el tratamiento estándar actual.

“La PTI no solo implica un riesgo de sangrado, sino que condiciona la vida diaria de los pacientes, con efectos sobre la fatiga, la actividad laboral y la esfera social”, señala Mingot, “Por eso, desde hace años existe una clara necesidad de estrategias que permitan respuestas más duraderas con menor carga terapéutica”, añade.

El estudio RODEX compara dos estrategias terapéuticas: el tratamiento estándar con Dexametasona sola frente a la combinación de Dexametasona durante cuatro días junto a Romiplostim semanal, hasta un máximo de 12 meses.

Los resultados intermedios muestran que aproximadamente el 60% de los pacientes tratados con la terapia combinada mantiene una respuesta sostenida libre de tratamiento a los seis meses, frente a cerca del 30% en el grupo tratado únicamente con Dexametasona.

“Los datos indican que la respuesta sostenida sin necesidad de tratamiento posterior se duplica con la estrategia combinada”, explica la investigadora principal. Anunciando que “esto abre una vía muy relevante para cambiar el abordaje inicial de la enfermedad”.

Menor exposición a corticoides

Además de la mayor eficacia, el estudio pone de relieve un aspecto clave para los pacientes: la reducción en la exposición a corticoides. Mientras que los pacientes tratados con Dexametasona sola requirieron una mediana de tres ciclos, aquellos que recibieron la combinación alcanzaron la respuesta con una mediana de un único ciclo.

El perfil de seguridad global fue similar en ambos grupos, si bien la toxicidad asociada a los esteroides fue más frecuente en el grupo de monoterapia, como consecuencia de la mayor dosis acumulada.

“Reducir la exposición a corticoides es fundamental para minimizar efectos adversos y mejorar potencialmente la calidad de vida de los pacientes”, destaca la doctora Mingot, quien subraya que “el estudio continúa evaluando parámetros como la fatiga y el impacto en la actividad laboral”..

El estudio RODEX es un ejemplo del papel del Hospital Universitario Virgen del Rocío como centro de referencia en investigación clínica y coordinación de ensayos internacionales, gracias al trabajo conjunto de profesionales sanitarios, investigadores y equipos de apoyo a la investigación.

La coordinación desde Sevilla refuerza la proyección internacional del hospital y su compromiso con la innovación terapéutica orientada a mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes.