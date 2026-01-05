El instituto de Las Cabezas, el único de Sevilla premiado por el fomento de la lectura

"Una cita diaria con la palabra". Así define el Instituto Ciudad de Las Cabezas el proyecto -galardonado recientemente por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP- con el que convierte la lectura en una práctica habitual en este centro de enseñanzas medias. Con el título de ¡Aquí se lee!, ha sido distinguido en la octava edición de estos premios que organiza la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado.

El objetivo del citado proyecto es hacer de la lectura "una práctica organizada, sistemática y compartida por todo el instituto". Un plan que ha merecido el tercer premio dentro de la modalidad del fomento de la lectura, en la categoría de ESO.

El jurado de estos galardones reconoce que el instituto de municipio sevillano de Las Cabezas de San Juan ha realizado "un esfuerzo notable" por estructurar tiempos, espacios y estrategias de lectura, de manera que el proyecto deja de ser "una mera declaración de intenciones" y pasa a formar parte real del día a día del centro, con la implicación de todo el profesorado.

La biblioteca escolar

En dicho intento resulta fundamental el papel que desempeña la biblioteca escolar como "núcleo coordinador" del proyecto, pues en ella se organizan actividades creativas y clubes de lectura, se impulsa la participación del alumnado en la selección de lecturas y en la dinamización de actividades, a la vez que se favorece la implicación de las familias.

A la hora de otorgar este premio no se pasa por alto que tal iniciativa se desarrolla en un contexto de "notable diversidad social y cultural", lo que evidencia que la lectura se convierte en un instrumento de equidad, cohesión y sentido de la pertenencia. Unas prácticas que hacen del IES Ciudad de Las Cabezas "un referente para otros institutos andaluces".

En la concesión del galardón se tienen en cuenta criterios básicos a la hora de llevar a cabo estas prácticas lectoras. El principal es el de la calidad pedagógica del centro, que aumenta gracias a la mejora de la competencia comunicativa del alumnado. Además, dicho plan lector se encuenta integrado en el proyecto educativo del instituto y coordinado con otros planes.

Otro rasgo a destacar es el hecho de que la lectura se organice mediante una planificación estable de tiempos y espacios, lo que garantiza su continuidad a lo largo del curso y no queda reducida a "actividades puntuales". También se valora la implicación del claustro, que asume la lectura como una responsabilidad compartida y no sólo del departamento lingüístico o de la biblioteca. De igual modo, se reconoce la participación de los estudiantes en propuestas creativas, clubes de lectura y actividades de difusión.

El éxito de los alumnos

En cuanto a su puesta en marcha, se ofrecen múltiples formatos y estrategias con las que se atienden a distintos ritmos y estilos de aprendizaje. De esta forma, la lectura se convierte en un instrumento para reducir desigualdades, mejorar la autoestima académica y favorecer el éxito escolar de los alumnos.

Los resultados de esta iniciativa se constatan en una mayor presencia de la lectura en la vida diaria del instituto. Y ello se debe, como reconoce el jurado, a que no se trata de "una buena práctica aislada, sino a un proyecto de centro sólido, participativo, inclusivo y con vocación de continuidad".

A esta octava edición han concurrido 74 candidaturas para el premio a las mejores bibliotecas escolares, mientras que 110 lo han hecho para el premio al fomento de la lectura. En total, 184 centros participantes (públicos y concertados), lo que, a juicio de la Consejería de Educación, pone de manifiesto, además de la consolidación de estos galardones, el esfuerzo de los colegios e institutos "por hacer de la biblioteca y de la lectura un eje central de su proyecto educativo". También se evidencia "la creatividad y el compromiso del profesorado" a la hora de diseñar estos planes, que conectan con las necesidades reales del alumnado.

Otra de las conclusiones a las que llega el jurado de los premios es que la biblioteca escolar y la lectura son "ámbitos prioritarios" en todas las etapas obligatorias y que existen proyectos consolidados, tanto en la escuela rural y urbana como en institutos con alta diversidad.

La ceremonia

Los organizadores de estos premios recuerdan que actualmente hay más de 4.500 bibliotecas escolares en toda Andalucía que participan en el programa dedicado a este servicio, concebido como "un lugar amable, de aprendizaje y de ocio cultural".

La entrega de los reconocimientos tuvo lugar este año en el Acuario de Sevilla. En la ceremonia intervinieron, además de los centros premiados (12 en total), alumnos del Conservatorio Elemental de Música de Triana y del Centro de Educación Permanente Polígono Sur.