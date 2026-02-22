Investigan la muerte de un hombre de 43 años en un accidente laboral en Villanueva del Río y Minas

Un hombre de 43 años ha fallecido en la mañana de este domingo en un accidente laboral registrado en el municipio sevillano de Villanueva del Río y Minas, según ha informado el servicio de emergencias 112.

El 112 recibió una llamada sobre las 11:20 horas. Un ciudadano alertaba de que había un hombre caído en el suelo en una zona de campo cercana a la carretera SE-4100. De inmediato, la sala coordinadora activó a efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Una vez en el lugar, la Guardia Civil confirmó al 1-1-2 que se trataba de un accidente laboral. Ante ello, el centro coordinador informó también al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo, que se encargarán de esclarecer las circunstancias del suceso.

Según las primeras informaciones, el fallecimiento podría deberse a una posible electrocución, extremo que deberá determinar la correspondiente investigación.

Este suceso coincide con el hallazgo, también en la provincia de Sevilla, de dos personas de avanzada edad sin vida en una vivienda del número 13 de la calle Iglesias, en Cazalla de la Sierra. En ese caso, fuentes de la Guardia Civil indicaron que, tras una primera inspección ocular, no se apreciaron signos de violencia y que la principal hipótesis apunta a la inhalación de humo tras un incendio declarado en el interior del inmueble. Ambos casos se encuentran bajo investigación judicial.