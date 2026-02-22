Hallan dos cadáveres en una vivienda de la calle Iglesia de Cazalla de la Sierra

El número 13 de la calle Iglesia, en Cazalla de la Sierra, donde se ha producido el hallazgo de los cadáveres.

Dos personas de avanzada edad, 90 y 91 años, han sido halladas sin vida en el interior de una vivienda ubicada en el número 13 de la calle Iglesia, en Cazalla de la Sierra, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

El hallazgo se ha producido en torno a las 11:30 de este domingo, cuando sanitarios del servicio de Emergencias Sanitarias 061 alertaron de la presencia de los dos cuerpos inertes, procediéndose a la activación del protocolo judicial para el lavantamiento judicial de los cadáveres. Tras una primera inspección ocular realizada en el inmueble, las primeras hipótesis apuntan a que la causa de la muerte podría estar relacionada con la inhalación de humo. En el interior de la vivienda se han localizado restos de un incendio, si bien no se han apreciado signos de violencia en los cuerpos.

Las mismas fuentes han señalado que, a falta de los resultados definitivos de la autopsia, todo indica que el fuego pudo originarse por causas accidentales, generando una acumulación de humo en el interior del domicilio.

De la investigación se ha hecho cargo la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lora del Río, que ya trabaja en el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, se ha activado el protocolo judicial correspondiente y el caso ha quedado judicializado.

Las autoridades continúan recabando información para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el suceso.