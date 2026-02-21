Un incendio en Utrera deja a un hombre de 65 años afectado por inhalación de humo

Un varón de 65 años ha resultado afectado por inhalación de humo tras declararse un incendio en un inmueble situado en la calle Gorrión de Utrera. El suceso tuvo lugar a las 10,00 horas de este sábado, lo que obligó a movilizar a diversos servicios de emergencia en la localidad sevillana.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió varias llamadas alertando del fuego en la vivienda. Tras conocerse la situación, la Sala Coordinadora activó de manera inmediata a efectivos de los bomberos, la Policía Local, la Guardia Civil y el Centro de Emergencias (CES) 061 para atender la emergencia.

Evacuación al Hospital de Alta Resolución

Fuentes de la Policía Local y del personal sanitario confirmaron al servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias que el hombre presentaba síntomas por inhalación de humo. Debido a su estado, fue trasladado de inmediato al Hospital de Alta Resolución de Utrera para recibir asistencia médica especializada.

Coordinación de los servicios de emergencia

La actuación coordinada de los diferentes cuerpos permitió controlar el incendio y garantizar la seguridad de los vecinos de la zona. El dispositivo desplegado por el 112 Andalucía respondió con celeridad ante las múltiples llamadas recibidas, evitando que el fuego se propagara a otras viviendas colindantes.