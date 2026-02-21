Cortada la calle Segovia al derrumbarse "parcialmente" el interior de una vivienda

La calle Segovia permanece cortada al tráfico rodado y peatonal en Sevilla tras el derrumbamiento parcial registrado en el interior de una vivienda durante la madrugada de este jueves. La Policía Local ha clausurado el tramo comprendido entre las calles Argote de Molina y Don Remondo debido a problemas estructurales detectados en una obra que se está ejecutando en la zona. El incidente no ha causado víctimas ni daños personales.

El Ayuntamiento de Sevilla comunicó la incidencia a través de Emergencias Sevilla en su perfil de la red social X, según ha podido confirmar Europa Press. Los establecimientos hoteleros ubicados en la calle han tenido que habilitar accesos alternativos por entradas laterales para mantener su actividad y permitir el paso de huéspedes ante el cierre de la vía principal.

Evaluación técnica en curso

El consistorio hispalense ha informado de que las medidas de seguridad se actualizarán una vez los técnicos municipales evalúen la situación estructural del inmueble afectado. Las actuaciones necesarias se acometerán en función del diagnóstico que se realice sobre el estado del edificio y los riesgos que pueda presentar para la seguridad ciudadana.

Afectación al tráfico y alternativas

El cierre de este tramo de la calle Segovia afecta tanto a vehículos como a peatones, que deben buscar rutas alternativas para atravesar la zona. Las autoridades locales mantienen el dispositivo de seguridad hasta que se garantice la estabilidad de la estructura y se descarten nuevos derrumbamientos en el interior de la vivienda afectada por los trabajos de construcción.