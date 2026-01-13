Investigan a dos personas por el robo de material valorado en 9.000 euros en una planta fotovoltaica de Carmona

La Guardia Civil ha abierto una investigación contra dos personas como presuntas responsables de un robo con fuerza cometido en una planta fotovoltaica de Carmona, de donde se sustrajeron un remolque, una desbrozadora mecánica y dos desbrozadoras manuales, con un valor conjunto superior a los 9.000 euros.

La actuación se inició tras la denuncia presentada por el propietario de los efectos, quien relató que el mismo día de los hechos había recibido la ayuda de dos desconocidos para introducir un remolque en el recinto de la planta solar, después de que este quedara atascado. Horas más tarde, se produjo el robo del material.

A partir de esta información, los agentes pusieron en marcha un dispositivo de vigilancia discreta en zonas próximas, incluyendo explotaciones agrícolas y ganaderas, con el objetivo de localizar vehículos que coincidieran con las características aportadas y que pudieran estar vinculados con los sospechosos.

Las gestiones permitieron identificar a uno de los supuestos autores, quien condujo posteriormente a los investigadores hasta la segunda persona implicada. Como resultado de la operación, se logró recuperar la totalidad del material sustraído, que fue devuelto a su legítimo propietario.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de Carmona y ha concluido con la puesta a disposición judicial de ambos investigados, junto con las diligencias instruidas, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas.