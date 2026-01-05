La lluvia obliga a suspender las cabalgatas de Reyes en Tomares, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache

La inestabilidad meteorológica ha marcado la jornada de Reyes en varios municipios del Aljarafe sevillano. Las localidades de Tomares, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache se han visto obligadas a suspender sus tradicionales cabalgatas ante la persistencia de la lluvia, que hizo inviable el desarrollo de los recorridos previstos.

En Tomares, la cabalgata llegó a iniciar su salida. Sin embargo, pocos minutos después, una intensa tromba de agua sorprendió al cortejo. Ante esta situación, la organización decidió trasladar a la comitiva real al pabellón deportivo Mascareta, donde permanecieron a la espera de una posible mejoría del tiempo. Finalmente, pasadas las 17.30 horas y ante la continuidad de las precipitaciones, se optó por cancelar por completo el desfile como medida preventiva.

Una situación similar se vivió en Mairena del Aljarafe. La cabalgata de Reyes también comenzó su recorrido, pero la aparición de la lluvia obligó a interrumpirlo de manera definitiva alrededor de las 15.15 horas, cuando el cortejo se refugió en el Centro Hípico.

En San Juan de Aznalfarache, el desfile partió desde el barrio de Guadalajara a las 16.00 horas. La lluvia forzó varias paradas, primero a la entrada del barrio Bajo y posteriormente en el Ayuntamiento, donde se refugió el cortejo. Finalmente, la organización decidió suspender el resto del itinerario ante la imposibilidad de continuar.

Por su parte, Dos Hermanas mantiene la previsión de celebrar su cabalgata de Reyes, aunque el Ayuntamiento ha decidido retrasar la salida, inicialmente programada para las 16.15 horas, a la espera de una mejora en las condiciones meteorológicas.