La Minilla desembalsa ante la llegada de un nuevo temporal: así están el resto de los embalses en Sevilla

El embalse de La Minilla, situado en El Ronquillo (Sevilla), comenzó a desembalsar agua este lunes ante la previsión de fuertes lluvias durante la semana debido al paso de la borrasca Joseph por Andalucía. Según informó el Ayuntamiento de la localidad a través de sus redes sociales, el proceso se inició a las 11:00 horas con un caudal estimado de 42 metros cúbicos por segundo.

El Consistorio ha hecho un llamado a la precaución, instando a los vecinos a mantenerse alejados de las zonas afectadas para evitar riesgos. Actualmente, La Minilla se encuentra al 95,8% de su capacidad, reflejando un nivel cercano al máximo de llenado, según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Situación del resto de los embalses de Sevilla

Analizando los niveles de otros embalses en la provincia, se observa que El Gergal lidera la lista con 101% de su capacidad, seguido de cerca por Melonares con 95,34% y La Minilla, ya mencionada, con 95,59%. Estos datos muestran que varios embalses se encuentran al borde del máximo.

A continuación, se encuentran Zufre con 93,77%, Aracena con 91,35%, y El Agrio con 88,64%, todos con niveles altos que podrían verse afectados por las lluvias de los próximos días. El Pintado, con 87,32%, Cala, con 80,79% y Huesna, con 78,71%, presentan una situación más moderada, aunque aún cercana al límite de capacidad.

Por otro lado, Torre del Águila, con 65,28%, y Puebla de Cazalla, con 26,53%, muestran una reserva más amplia y no enfrentan riesgos inmediatos de desbordamiento.