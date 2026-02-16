Muere un hombre en el incendio de su vivienda en Brenes

Un hombre de 36 años murió la mañana de este lunes en el incendio de su casa en Brenes. Los hechos ocurrieron sobre las once y veinte minutos de la mañana en el número 68 de la calle Federico García Lorca. No han trascendido las causas del incendio. Varias personas llamaron al teléfono de emergencias 112 para avisar de que salía humo de la casa. Cuando llegaron los Bomberos, encontraron al vecino ya sin vida, según informaron fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

No se trató de un incendio importante en cuanto a magnitud de las llamas, pero probablemente el hombre murió por inhalación de humo. En las labores de extinción y control del mismo participaron los efectivos del parque de Cantillana. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas por las que se declaró el fuego. También la Policía Local de Brenes estuvo en el lugar, facilitando el trabajo de los servicios de emergencias.

Los sanitarios sólo pudieron certificar la defunción de este hombre. La comisión judicial se ha trasladado al lugar de los hechos para proceder al levantamiento del cadáver, que será trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia.