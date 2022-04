La mujer apuñalada por su pareja en La Puebla de Cazalla no había denunciado antes

La mujer de 42 años que este domingo fue apuñalada presuntamente por su pareja no había denunciado antes ningún episodio de malos tratos en el ámbito familiar. Así lo confirmaron fuentes judiciales y de la Guardia Civil, a las que no les consta ningún antecedente relacionado con esta pareja. Al parecer, se trata de dos personas que no llevaban mucho tiempo de relación. No eran matrimonio, aunque sí pareja y, por tanto, se trata de una agresión de carácter machista.

Los hechos ocurrieron la mañana del domingo en la vivienda en la que ambos residían, en el centro de La Puebla de Cazalla, donde no llevaban mucho tiempo residiendo. La mujer fue atacada por su pareja, que le propinó un corte en el cuello con un cuchillo. Intentó degollarla, pero no lo consiguió. La Policía Local logró llegar a tiempo para detener al presunto agresor, mientras que la mujer fue atendida por los sanitarios y trasladada al Hospital de la Merced de Osuna, donde le curaron la herida y le aplicaron hasta 13 puntos de sutura.

El estado de la víctima no reviste gravedad y ya ha sido dada de alta del hospital. El detenido permanece a la espera de pasar a disposición judicial. Se trata de un hombre de 56 años, que intentó suicidarse tras cometer la agresión. Se encuentra en las dependencias de la Guardia Civil. Se le imputan un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de malos tratos en el ámbito familiar.

El juzgado que está instruyendo la causa es el número 1 de Morón de la Frontera. Se espera que a lo largo de este lunes el agresor sea puesto a disposición de este órgano, que decidirá si envía o no a prisión provisional al presunto autor de la puñalada.