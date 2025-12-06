Navidad en Castilblanco de los Arroyos: Arranca el mercadillo navideño con un amplio programa para este puente de diciembre

Castilblanco da la bienvenida a la Navidad con una amplia decoración que ya engalana los rincones más representativos del municipio. Las calles y plazas se han transformado para anunciar la llegada de estas fechas tan especiales, preparando a vecinos y visitantes para disfrutar de un completo programa de actividades que tendrá como epicentro la Plaza Amarilla durante todo el puente festivo de diciembre.

Aunque las celebraciones comenzarán oficialmente el viernes con diversas propuestas de carácter cultural para ambientar el municipio, es el sábado cuando se ha sido la inauguración del esperado Mercadillo Navideño. Este espacio festivo reunirá aproximadamente una veintena de puestos dedicados a la artesanía, regalos, elementos decorativos y dulces tradicionales de estas fechas.

El ambiente festivo que se respira en Castilblanco refleja el entusiasmo de sus habitantes por celebrar estas fiestas. La decoración navideña instalada en los puntos emblemáticos del pueblo no solo embellece el municipio, sino que también invita a residentes y turistas a participar en las actividades programadas para estos días especiales del puente de diciembre de 2025.

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE – Inauguración del Mercadillo y el Alumbrado Navideño

La Plaza Amarilla se llenará de ambiente festivo desde primera hora:

11:00 – Inauguración oficial del Mercadillo Navideño.

12:00 a 18:00 – Animación infantil.

18:00 – Encendido del alumbrado navideño.

Tras el encendido, actuación del Coro de Escardiel.

Buzón real para que los niños dejen sus cartas a los Reyes Magos. / M.G.

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE – Día Familiar

Una jornada pensada especialmente para los más pequeños:

12:00 a 14:00 – Plataforma Giratoria Vídeo 360º.

17:00 – Espectáculo infantil “Toma Castaña”.

LUNES 8 DE DICIEMBRE – Cierre del Puente con Globo Aerostático Gratuito

El broche final del puente llega con una de las actividades más llamativas del programa:

Desde las 11:00 – Paseo gratuito en globo aerostático cautivo en el Recinto Ferial, gracias a la colaboración de Prodetur. La actividad sujeta a condiciones meteorológicas.

12:00 a 14:00 – Animación infantil.

15:00 a 16:30 – Concurso de Repostería.

17:00 – Zambomba Flamenca “La Abuela María” (Jerez de la Frontera).