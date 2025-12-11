Una Navidad llena de arte infantil y tradición aceitunera

La Navidad llega este año con una propuesta especialmente tierna y creativa de la mano de Aceitunas Escamilla, una firma andaluza con décadas de historia en la elaboración de aceitunas de mesa. Con el objetivo de acercar su esencia familiar y mediterránea a los hogares, la marca ha puesto en marcha su Concurso de Felicitación Navideña 2025, una iniciativa diseñada para que los niños se conviertan en artistas protagonistas de estas fiestas.

La dinámica del concurso es sencilla y al mismo tiempo llena de posibilidades. Los participantes deberán crear un dibujo que represente el mundo de las aceitunas, incorporando dos elementos imprescindibles: el nombre de aceitunas Escamilla y el año 2025.

La técnica es completamente libre, lo que permite a cada niño expresarse con lápices, rotuladores, acuarelas, collage o cualquier otro recurso creativo. Un gesto que fomenta la espontaneidad y la imaginación, valores que encajan con la filosofía artesanal de la marca.

Para reconocer el esfuerzo y la ilusión de los pequeños artistas, Aceitunas Escamilla otorgará tres premios: un lote infantil, lote con nuevas referencias de la marca y un cuenco cerámico exclusivo.

Cómo participar: fechas clave del concurso

El proceso de participación es muy sencillo:

1. Envío del dibujo

Los trabajos deben enviarse por correo electrónico a concursos@escamilla.es

2. Plazo abierto del 8 al 19 de diciembre

Dos semanas para que los pequeños artistas puedan elaborar su propuesta.

3. Ganador anunciado el 23 de diciembre

La obra seleccionada se convertirá en la felicitación navideña oficial de Aceitunas Escamilla para el año 2025.