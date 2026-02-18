Operación antidroga con varias detenciones en Marinaleda

Varias personas han sido detenidas en Marinaleda durante una operación contra el narcotráfico desarrollada este miércoles en la localidad sevillana. La actuación policial ha sido llevada a cabo de forma conjunta por agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y operarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que la operación se mantiene abierta, lo que deja la puerta a que se produzcan nuevos registros domiciliarios y arrestos en las próximas horas. La coordinación entre los tres cuerpos de seguridad responde a la complejidad de la investigación.

El despliegue de efectivos en Marinaleda ha combinado medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con personal especializado del ámbito tributario. Esta colaboración resulta habitual en operaciones relacionadas con delitos contra la salud pública que involucran grandes cantidades de sustancias estupefacientes o redes organizadas de distribución.

Aunque no se han facilitado detalles sobre el número exacto de detenidos ni sobre las sustancias intervenidas, las fuentes consultadas han destacado que se prevén nuevos registros y arrestos conforme avance la investigación. La operación evidencia la continuidad de la lucha contra el tráfico de drogas en localidades de la provincia de Sevilla.