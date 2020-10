Los padres del colegio de Gelves afectado por Covid: "No podemos estar tres semanas con los niños en casa"

Tres semanas con la plantilla docente a la mitad. Los padres del CEIP Duques de Alba, en Gelves, temen que muchos de los alumnos de este colegio pasen 20 días sin ir a clase por culpa de los contagios de Covid que se han producido entre los maestros, lo que ha provocado una gran alarma no sólo en la comunidad educativa de este centro de enseñanza, sino en todo el municipio sevillano.

Esta situación de "crisis", como la califican desde la AMPA del colegio, se originó cuando comenzaron a faltar maestros. El martes se confirmaron, por PCR, dos positivos. El jueves esta cifra llegó a cuatro, a los que se sumaron otros cinco profesionales que deben guardar aislamiento preventivo hasta que se conozcan los resultados de dichas pruebas.

La lista no acaba aquí, ya que a estos docentes se suman otros dos que ya se encontraban de baja por motivos ajenos al Covid. Todos estos maestros pertenecen a Primaria, lo que ha provocado que la plantilla se reduzca a la mitad, con la consiguiente dificultad para impartir clases y, sobre todo, como indican los padres, para que se cumplan las medidas higiénico-sanitarias establecidas por la Consejería de Salud en los centros de enseñanza.

Ante tal situación, muchas familias han optado por no llevar a sus hijos al colegio, aunque desde el centro no se ha dado ninguna indicación al respecto, ya que, según el protocolo, los alumnos atendidos por los docentes contagiados no son contacto estrecho, pues han permanecido en el aula con la mascarilla puesta. No obstante, buena parte de los 400 menores escolarizados en el Duques de Alba no están asistiendo al aula desde hace varios días.

Reestructuración del centro

La merma de maestros y alumnos ha obligado a la dirección del centro, según señalan desde la AMPA, a reestructurar la organización prevista para este curso. Así, muchos grupos burbuja se han unido por niveles, ya que algunas aulas sólo se han quedado con 10 niños y no hay docentes suficientes para atenderlos. "El colegio está haciendo malabares con los escasos recursos que tiene", alertan los padres.

Según las familias, la dirección del centro, por ahora, no está apuntando las faltas de los niños que estos días no van a clase por temor de los padres a que puedan contagiarse, un supuesto que la Junta contempla en las instrucciones de este curso como motivo para iniciar un procedimiento por absentismo. Por tal motivo, desde la AMPA se exige que la Consejería de Educación tome medidas, como el cierre del colegio hasta que puedan reincorporarse los docentes que están de baja por Covid.

Una petición que se basa en el tiempo que podría permanecer mermada la plantilla de maestros y los menores en casa. Los que acuden a clase, según las familias, lo hacen porque los padres han de asistir al centro de trabajo. "La Junta tarda un mínimo de 15 días en sustituir a los docentes, teniendo en cuenta que las cuarentenas duran, como poco, 10 días, lo que añadido a los festivos próximos provocaría que esta situación se alargue tres semanas", advierte la madre de un alumno que tiene a su hijo en casa.

La respuesta de Educación

Fuentes de la Delegación territorial de Educación han aclarado a Diario de Sevilla que el caso del CEIP Duques de Alba lo está analizando el servicio de Inspección para determinar qué medida tomar. En la provincia ya existe un precedente con un colegio de Gerena, que se cerró por completo ante el elevado número de aulas que tuvieron que ser confinadas.

En este sentido, desde Educación se aclara que sólo cuatro docentes se encuentra de baja, puesto que los que están en aislamiento preventivo "teletrabajan" desde sus domicilios. Por tanto, por ahora y a falta de los resultados de las PCR, sólo son necesarios cuatro sustitutos. A diferencia del colegio de Gerena, en el centro de Gelves el cierre total no se contempla porque no hay ningún aula confinada.