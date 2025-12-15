Se hace pasar por un gestor financiero para estafar a sus vecinos con la declaración de la Renta

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Mairena del Alcor como presunto autor de delitos usurpación de estado civil, estafa y falsedad documental.

La investigación se inició tras recibir denuncias de víctimas que habían sufrido un mismo modus operandi. El detenido, aprovechando su cercanía y relaciones de amistad con algunos vecinos, se presentaba como gestor financiero y ofrecía sus servicios para la tramitación de declaraciones de la Renta a cambio de una pequeña cantidad económica.

Una vez ganada la confianza de sus clientes, elaboraba las declaraciones tributarias, pero en los casos en que correspondía devolución de dinero al contribuyente, las cantidades nunca llegaban a sus destinatarios, siendo desviadas a cuentas de su propiedad.

Además, la Guardia Civil comprobó que las identidades usurpadas fueron utilizadas para emitir facturas a diferentes empresas sin el conocimiento de los empresarios, que posteriormente eran declaradas ante la Agencia Tributaria, generando reclamaciones de IVA y causando un perjuicio económico a las empresas afectadas.

El análisis de la información recopilada permitió certificar que el detenido no estaba registrado en el Colegio de Gestores de Sevilla y carecía de cualquier titulación o acreditación para ejercer como gestor financiero en representación de terceros.

La investigación, llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Alcores, concluyó con la detención del sospechoso, quien fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial. Además, se verificó que el detenido tenía vigente una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación ante el órgano reclamante.

Hasta la fecha, la Guardia Civil ha esclarecido seis delitos cometidos contra particulares y tres contra empresas. Durante el registro de su vivienda, se incautó diversa documentación que está siendo analizada por los investigadores, sin descartarse la posibilidad de nuevas víctimas afectadas por el mismo modus operandi.