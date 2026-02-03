Una persecución en el Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda termina con la detención de dos tripulantes de una narcolancha

Dos hombres han sido detenidos por la Guardia Civil tras una operación contra el narcotráfico en el río Guadalquivir, donde una narcolancha se había refugiado del temporal. La intervención se desarrolló entre las provincias de Sevilla y Cádiz, concretamente en la zona de Isla Mayor y el puerto de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda.

Los hechos ocurrieron en la tarde del martes, cuando los agentes detectaron dos embarcaciones tipo narcolancha, cada una equipada con cuatro motores y ocupadas por varias personas, que permanecían resguardadas del mal tiempo en el Guadalquivir. La situación activó de inmediato un dispositivo especial de vigilancia y persecución.

En el operativo intervinieron unidades terrestres, una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Cádiz y un helicóptero del Servicio Aéreo de Sevilla, que se aproximó a las embarcaciones con el fin de identificar a sus ocupantes. Fue entonces cuando ambas lanchas emprendieron la huida a gran velocidad rumbo a la desembocadura del río.

Las unidades aéreas y marítimas del Instituto Armado iniciaron una persecución que se prolongó durante varias millas. Finalmente, sobre las 20:00 horas, los efectivos lograron interceptar una de las narcolanchas. La otra consiguió escapar a mar abierto, a pesar del temporal.

A bordo de la lancha interceptada viajaban dos varones de 35 y 25 años, quienes fueron detenidos en ese momento. Según fuentes del instituto armado, ambos contaban con múltiples antecedentes. La embarcación y sus tripulantes fueron trasladados al puerto de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda, donde quedaron a disposición judicial.

Este tipo de operaciones no son infrecuentes en zonas fluviales como el Guadalquivir, que debido a su extensión y conexiones ofrece rutas atractivas para actividades ilícitas. ¿Hasta qué punto el uso del río como vía de escape se ha convertido en una tendencia entre las redes de narcotráfico?

Las autoridades continúan con la investigación para tratar de localizar la segunda embarcación y determinar si existe una conexión con otras operaciones en la zona. Mientras tanto, los dos detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas.