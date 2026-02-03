El viento extremo hizo volar hangares y aviones ultraligeros en El Trobal: "No eran ráfagas normales"

"No eran ráfagas normales, era un viento que venía de un lado y luego cambiaba a otro, algo rarísimo". Así describe el fenómeno meteorológico vivido este lunes en Sevilla capital y parte de la provincia un vecino de El Trobal, una pedanía de apenas 1.000 habitantes situada entre Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan, aún con los restos del impacto del mismo en su vivienda visibles. Eran alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando se disponía a dejar a su hija en el punto donde el autobús escolar recoge a los niños del núcleo rural. "Fue dejarla y volver a casa. En ese tiempo escuché un estruendo tremendo. El muro trasero de mi patio se había venido abajo", sostiene.

El derrumbe no fue menor. Cerca de diez metros de longitud y más de tres metros de altura, abatidos en segundos por un viento cuya violencia desbordó cualquier previsión. Lo ocurrido en su vivienda fue sólo una de las primeras señales de un episodio meteorológico excepcional que, en apenas diez minutos, dejó cientos de incidencias en la ciudad de Sevilla y buena parte de su provincia.

Los restos de unas placas solares arrancadas por el viento. / M. G.

En El Trobal, el fenómeno golpeó con especial crudeza. El alcalde pedáneo alertó de ramas de grandes eucaliptos cortando carreteras, del autobús escolar detenido y de numerosos daños en viviendas e infraestructuras agrícolas. Uno de los puntos más afectados fue la pista de aeromodelismo, donde varios hangares "salieron literalmente volando".

"No sólo volaron los hangares, es que las avionetas también", explica el vecino. Se trata de aeronaves ultraligeras, de mayor tamaño que un turismo, cuyos restos y chapas de techos aparecieron a cientos de metros, alcanzando viviendas y obligando a los bomberos a evacuar preventivamente a varios residentes ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

La sensación entre los vecinos fue de incredulidad y temor. "Nos reunimos todos en la placita del pueblo, cada uno contando lo que le había pasado. Muros caídos, invernaderos destrozados o placas solares arrancadas. Pocos vecinos habrá sin daños", remarcaba el testigo.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano confirmó que el episodio está siendo analizado junto a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las primeras investigaciones apuntan a un "frente singular", caracterizado por "una intensa cantidad de agua y fuertes rachas de viento", que atravesó la provincia "de manera rápida y concentrada entre las 07:30 y las 07:40 horas".

"Se estudia si durante el tránsito se produjo algún posible tornado", señaló Toscano, en un recorrido que podría haberse iniciado en Extremadura, atravesando Cádiz y Sevilla, y afectando a municipios del área metropolitana como Dos Hermanas, donde se registraron heridos y graves daños industriales.

Mientras la Aemet trata de poner nombre a lo ocurrido, las consecuencias alcanzaron a infraestructuras clave. Un árbol cayó sobre un tren de cercanías entre Dos Hermanas y Utrera con cerca de un centenar de pasajeros, que fueron evacuados sin heridos; se produjeron cortes totales en la AP-4 Sevilla-Cádiz y en varias carreteras secundarias; un camión volcó en el puente del Centenario; y el aeropuerto de Sevilla sufrió desvíos y cancelaciones de vuelos.

Además, en el momento más crítico del temporal, cerca de 20.000 usuarios se quedaron sin suministro eléctrico, cifra que se ha ido reduciendo a lo largo de la jornada gracias a los trabajos de reparación.

Aunque no se han registrado heridos en El Trobal, la huella del fenómeno permanece visible. "Ha sido una mañana compleja", resume el vecino, que pasó el día retirando escombros. "Ahora es cuando, con el paso de las horas, iremos sabiendo todo lo que realmente ha pasado", sentencia.