El Plan Director de Itálica se aprobará de manera "inminente"

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha anunciado este martes en el Parlamento andaluz la "aprobación inminente" del Plan Director del Conjunto Arqueológico de Itálica. Este documento tiene como finalidad fortalecer la gestión y las inversiones en el yacimiento situado en la localidad de Santiponce, clave para la obtención de la distinción de Patrimonio Mundial por parte de la Unesco y del Sello Europeo del Patrimonio, otorgado por la Unión Europea.

El Plan Director ha sido definido por Del Pozo como "el marco estratégico fundamental para la gestión, la protección, la conservación y la divulgación de Itálica durante los próximos diez años, abarcando el periodo de 2025 a 2035". La consejera ha destacado medidas relevantes que se pondrán en marcha, como la modificación de la personalidad jurídica del conjunto, transformándolo en un servicio administrativo con gestión diferenciada, además de la ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico tomará conocimiento del plan en breve.

El documento establece las bases programáticas del conjunto arqueológico a nivel organizativo institucional, conservación patrimonial, difusión social e incardinación en el territorio.

Avances en la Candidatura 'Itálica ceremonial'

En cuanto a la aspiración de Patrimonio Mundial de la Unesco, Patricia del Pozo ha informado que el formulario de la candidatura Itálica ceremonial se encuentra en manos de la Unesco para su revisión desde el 1 de octubre. La consejera ha asegurado que se está "avanzando bien y según lo previsto".

En caso de que se soliciten comentarios o adaptaciones, el expediente deberá ajustarse y remitirse al Ministerio de Cultura para su presentación ante este organismo antes del 1 de febrero de 2026. Del Pozo ha resaltado el importante trabajo realizado desde 2024, cuando la Consejería propuso la nueva orientación de la candidatura, Itálica ceremonial, logrando su aprobación por unanimidad el pasado mes de mayo en el Consejo del Patrimonio Histórico Español para que fuera la propuesta de España.

Itálica también busca el Sello Europeo de Patrimonio, junto a Atenas (Grecia) y Villa Adriana (Tívoli, Italia). Si se lograra, sería la primera candidatura andaluza en conseguir este reconocimiento y también la primera candidatura transnacional en alcanzarlo.

La consejera ha enumerado diversas actuaciones en curso y futuras que se llevarán a cabo en el conjunto arqueológico:

Restauraciones en curso: Actualmente se están restaurando el muro de contención de la plaza de la puerta triunfal del anfiteatro y el cruce de cloacas del cardo máximo de la ciudad romana.

Actualmente se están restaurando el muro de contención de la plaza de la puerta triunfal del anfiteatro y el cruce de cloacas del cardo máximo de la ciudad romana. Refuerzo de la candidatura: Una vez aprobado el Plan Director, se activarán múltiples actuaciones en elementos clave. Destacan la restauración del sector nororiental del anfiteatro y la culminación de la apertura de la galería superior norte a la visita. También se contempla la reconstrucción del frente escénico del Teatro Romano mediante la reintegración de las piezas arqueológicas conservadas.

Una vez aprobado el Plan Director, se activarán múltiples actuaciones en elementos clave. Destacan la y la culminación de la apertura de la galería superior norte a la visita. También se contempla la mediante la reintegración de las piezas arqueológicas conservadas. Conservación crucial: Se prevé la restauración integral de los mosaicos de la Casa de Neptuno con el objetivo de detener el avance de patologías, garantizar su conservación y permitir una visita pública óptima. Adicionalmente, se intervendrá en el templo de culto imperial, el Traianeum, para su puesta en valor y adecuación a la visita.

En cuanto a inversiones y medio ambiente, se prevé el acondicionamiento de las zonas forestales en torno al anfiteatro, con un coste de unos 460.000 euros (Fondos Feader), para mejorar la masa forestal, evitar corrimientos de terreno y adecuar los itinerarios de visita, incluyendo zonas de descanso y fuentes de agua.

Además, en colaboración con la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) y a través de Fondos Feader, se está ejecutando un proyecto con un coste total de más de 500.000 euros para la adecuación de uso público del entorno de la Laguna y el Anfiteatro Romano, lo que, entre otras cosas, evitará problemas de filtración.

Para reforzar la vigilancia del Conjunto Arqueológico, se podrán en marcha medidas de seguridad, como la ubicación de cámaras de videovigilancia en la zona sur del recinto principal y la contratación de un servicio especializado de mantenimiento de masas vegetales. También se trabaja en la recuperación paisajística de las áreas de arbolado afectadas por el incendio del pasado verano.

Finalmente, Patricia del Pozo ha anunciado que se trabaja en la firma inminente de un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Santiponce, buscando “coordinar y potenciar actuaciones e iniciativas que favorezcan el desarrollo armónico del municipio y el Conjunto Arqueológico y establezcan sinergias conjuntas”.