La plaza de España acoge los tradicionales conciertos de feria con las dos bandas de música de Guillena

Hasta el 14 de septiembre, Guillena disfrutará de las fiestas patronales, la preferia y la feria. Las fiestas patronales con los actos y cultos organizados por la Hermandad de Ntra Sra de la Granada comenzaron 28 de agosto con el Pregón y finalizarán el 8 de septiembre con la doble salida procesional de la Patrona de la Villa de Guillena. Durante este periodo, el Ayuntamiento organiza, colabora y participa en actividades de prefería, del 2 al 7 de septiembre. La feria de Guilena se celebra del 8 al 14 de septiembre.

El Área de Fiestas Mayores ha celebrado esta semana, en la plaza de España, dos conciertos a mano de las bandas de música de Guillena, que además acompañarán musicalmente a la Patrona de la Villa de Guillena, la Virgen de la Granada, en la doble salida procesional del 8 de septiembre.

El miércoles 3 de septiembre, por la noche, el concierto fue de la Banda de Música ‘Nuestra Señora de la Granada’, dirigida por Manolo Román. También participó la Banda de Iniciación (BIG).

Y en la noche de ayer jueves, el concierto de feria fue de la Banda de Música ‘Villa de Guillena’, con la dirección de Antonio Carrión. También colaboraron artistas flamencos como Canana, Ana Ambrosio, Juanfran Moreno, Antonio Carrión y Antonio José Romero.