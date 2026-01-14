El III Premio de Novela Ciudad de Lebrija elige a sus cinco finalistas entre más de 700 originales

El III Premio de Novela Ciudad de Lebrija 2026, organizado por la editorial Extravertida con el patrocinio del Ayuntamiento de Lebrija, ya tiene sus cinco obras finalistas, elegidas entre los 714 originales presentados a la convocatoria.

El plazo de recepción de las obras terminó el pasado 1 de noviembre. A partir de entonces, el jurado conformado por los ganadores de las ediciones pasadas Susana Hernández y José Javier García-Carpintero Romero; el escritor José Antonio Ramírez Lozano, así como la voz pero sin voto del editor Jaime Romero han escogido cinco finalistas.

Los títulos y autores de las obras seleccionadas, de las que saldrá la novela ganadora, son Des-nudo, de Ámbar (seudónimo), Tu huella en la bruma de Dante Sinclair (seudónimo), Manual para novelistas inexpertas de Herrero (seudónimo), Como un grito interminable de Sandra Sendra y Quisiera cantarte una canción (una fábula sobre la vejez) de Susana Fernández Abascal.

El Premio Ciudad de Lebrija 2026 está dotado con 5.000 euros para la obra ganadora y la edición de Extravertida Editorial y la edición de dos finalistas. El ganador o ganadora se conocerá el próximo 21 de febrero, y el libro premiado se presentará en Lebrija a mediados de marzo.