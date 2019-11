La Universidad Loyola nació en plena crisis económica, hace siete años, con 400 alumnos. Hoy, entre las dos sedes de Sevilla y Córdoba, esta institución de educación superior privada suma más de 4.700 alumnos y su objetivo es triplicar el número de estudiantes en los próximos años.

"Cuando pisé Palmas Almas por primera vez hace diez años, no había ni un sólo alumno. Puse cinco libros en mi despacho y dije 'vamos a empezar'. Y aquí estamos. Mirad lo que hemos conseguido", ha manifestado este lunes el rector de la Universidad Loyola, Gabriel Pérez, durante la presentación del nuevo campus universitario, en Dos Hermanas.

La institución privada pretende ampliar su oferta académica con nuevos grados, másteres y doctorados los próximos años, además de la incorporación en el curso 2020-2021 de la Facultad de Teología que la Compañía de Jesús tiene en Granada.

Para Gabriel Pérez, otros de los ejes fundamentales del crecimiento de la Universidad Loyola es la investigación. "En seis años hemos pasado de casi 10 a más de 100 JCR (Jorunal Citation Report), el indicador de la calidad más conocido y el más valorado por los organismos de evolución de la actividad investigadora", ha resaltado el rector. "El volumen de proyectos de investigación ya pasa de los 18 y supera el 15% de los ingresos totales de la Universidad, lo que nos convierte en una de las universidades españolas con mejores ratios de investigación en Ciencias Sociales de España (doctores en activo entre JCR logrados)", ha añadido. "Con las ratios que nosotros tenemos, alguna universidad próxima estaría en el ranking Shanghái"

"Debido a la apreciación que se tiene de las universidades privadas en este país, nosotros sólo podemos crecer a base de excelencia. A nosotros nos obligan, por la apreciación y los muchos tiritos que nos tiran otras universidades de iniciativa social, a demostrar que somos excelentes. Pero a mí lo que más me pesa de todo es el nombre que llevamos. Esta universidad se llama Loyola, forma parte de la comunidad de la Compañía de Jesús y tenemos que estar a la altura", ha recalcado el rector.

"Nosotros no competimos con las universidades públicas cercanas directamente, cada una tiene su mercado, y cada uno tiene su oferta. Nosotros competimos con las universidades de Madrid, tanto públicas como privadas, y con las universidades extranjeras", ha añadido. "Si me preguntan cómo puedo competir con una Universidad que tiene 500 años (en referencia a la Universidad de Sevilla), le digo que siendo del siglo XXI. Nosotros tenemos una ventaja que las universidades más antiguas no tienen: nos adaptamos a los tiempos y nos hemos conceptualizado como una universidad del siglo XXI".

Para el rector de la Universidad Loyola, "el ser más antiguo no significa que eres mejor necesariamente": "Si nos centramos en temas de linaje, yo también podría decir que tengo 500 años. Lo importante no es discutir cuál es tu linaje, de dónde vienes o de quién eres hijo, es si cumples tu misión en el siglo XXI para las personas del siglo XXI".