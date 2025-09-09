El sabor de la esencia de la Sierra Morena llega a Auténtica 2025 de la mano de CorSevilla
La cooperativa andaluza participa en una cata de quesos y compite como finalista en los Auténtica Excellence Awards.
La cooperativa CorSevilla participará en la próxima edición de Auténtica 2025, el evento profesional de referencia del sector agroalimentario, que se celebrará los días 15 y 16 de septiembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos FIBES de Sevilla. La cooperativa presentará dos de sus productos más representativos: sus quesos de cabra artesanos y el reconocido cordero asado procedente de ganadería extensiva.
Además, participará en una cata organizada por Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía el lunes 15, que pondrá en valor la calidad y diversidad de los quesos de cabra elaborados por cooperativas andaluzas, reforzando el papel del modelo cooperativo en la producción sostenible y de calidad.
Otro motivo de celebración será la presencia de CorSevilla como finalista de los premios Auténtica Excellence Awards, unos galardones que reconocen la innovación, sostenibilidad y excelencia en el sector agroalimentario. Los ganadores se darán a conocer la noche del lunes 15 de septiembre durante el evento.
