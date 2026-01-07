Sorteo de la venta El Paisano: Una familia de Marchena gana la cesta con casi un millón de euros en premios

La cesta de Navidad de la venta El Paisano, en Utrera, con casi un millón de euros en premios, ha correspondido a una familia de Marchena, según ha informado el gerente del establecimiento, Paco Cadena.

Cadena ha concretado que poco después de las 12:30 ha llamado a la venta la persona que tiene la papeleta ganadora, con la que se ha concertado una cita.

Ha señalado que, tras informar por la mañana de que no había aparecido el ganador, estaban "completamente seguros" de que aparecería, lo que efectivamente ha pasado. La dirección de la venta se reunirá con la familia ganadora para coordinar todo lo relacionado con la recogida de los premios.

La cesta fue rifada, como cada año, con el sorteo de la ONCE del 5 de enero, que correspondió al número 19285, y cuenta con premios como un apartamento en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), dos coches o comida suficiente para un año, con premios que rozan el millón de euros, y con 100.000 papeletas vendidas desde el pasado mes de mayo, tanto presencialmente como a través de la web oficial de la venta, al precio de 10 euros cada papeleta.

Las bases del sorteo señalan que el apartamento se entrega ya transferido y con la posibilidad de amueblarse con decenas de electrodomésticos que entran también en el premio, y dos coches ya matriculados y con todos los impuestos liquidados en el momento de la entrega oficial.

A pesar de que las papeletas viajan a buena parte del mundo, los ganadores de 2025 fueron un matrimonio de un pueblo situado a tan solo 20 kilómetros del establecimiento, Los Palacios y Villafranca.