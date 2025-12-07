El Auditorio de Tomares acoge la VI Gala Solidaria Tomares Baila por la Infancia

El municipio de Tomares se prepara para celebrar una de sus citas solidarias más importantes del calendario. La VI Gala Solidaria Tomares Baila por la Infancia tendrá lugar el próximo sábado 13 de diciembre, a partir de las 17:30, en el Auditorio Municipal Rafael de León. Este evento, impulsado por la Fundación Tierra de hombres España en colaboración con el Ayuntamiento de Tomares, busca convertir el arte en un vehículo directo para la ayuda humanitaria.

La finalidad principal de la gala es la recaudación íntegra de fondos para los proyectos de protección y defensa de los derechos de la infancia que la Fundación desarrolla, enfocándose en la ayuda directa a la infancia desamparada. La asistencia a este espectáculo contribuye directamente al sostenimiento de programas clave, como el Viaje hacia la Vida, que facilita el tratamiento médico de menores gravemente enfermos que no pueden ser atendidos en sus países de origen.

El programa artístico se fundamenta en la generosidad de cuatro academias de danza, cuyos alumnos y profesores se han sumado al proyecto de forma totalmente desinteresada, demostrando el compromiso cívico de la comunidad artística andaluza. Las escuelas participantes son Escuela DaMTe Artes Escénicas, Studio Flamenco José Galván, la Academia de Danza y Flamenco Inma Luna – Baila con Luna, y la Escuela Profesional de Artes Escénicas Patricia Caro. Su talento garantizará un espectáculo de gran calidad para todos los asistentes.

La colaboración con esta causa se facilita mediante la compra de entradas. El donativo general para adultos es de 7 euros, mientras que los niños de hasta 16 años pueden acceder con un donativo reducido de 5 euros, incentivando así la participación de toda la familia. Las entradas ya están disponibles para su adquisición aquí.