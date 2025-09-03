Todo listo para la inauguración de la Feria de Tomares

El Ayuntamiento de Tomares lo tiene todo listo para que los vecinos disfruten de una gran Feria que será inaugurada hoy miércoles, 3 de septiembre, por el alcalde de Tomares, José María Soriano, con el tradicional encendido del alumbrado a las 00:00 horas, acompañado por su Equipo de Gobierno y la Banda Sinfónica de Tomares (BST), la Cena del Pescaíto y el 'Día del Niño', con todos los cacharritos a 3 euros ese día a partir de las 20:00 horas.

Una gran Feria que se celebrará hasta el domingo, 7 de septiembre, y que atraerá a miles de vecinos y visitantes de todo el Aljarafe, Sevilla capital y provincia. Una Feria muy familiar que contará con 17 casetas, la Caseta Municipal y la tradicional Tómbola de la Hdad. Sacramental, origen de esta centenaria Feria, que repartirá suerte y cientos de premios diarios.

Cinco grandes días de diversión que contarán con una atractiva programación para todos los gustos y edades, con más de 15 conciertos en directo gratuitos con reconocidos grupos como la mítica banda de los´80, la Orquesta Mondragón y su polifacético cantante Javier Gurruchaga (el viernes 5, a las 00:00 horas), Manuel Cortés, hijo de Chiquetete y Raquel Bollo, que se ha convertido en uno de los referentes del pop-flamenco en España (el sábado 6, a las 23:30 horas), la animada banda Diablo se ha escapado con su carismático cantante Pedro Ortiz (el sábado 6, a las 01:00 horas) o el gran artista Nolasco (el jueves 4, a las 00:30 horas) que llenarán el Real de gran animación y del mejor ambiente.

Una gran Feria en la que también serán protagonistas los artistas locales como Joaquín Pavón y Cintia Merino (hoy miércoles 3 de septiembre), que animarán la Cena del Pescaíto en la Caseta Municipal con su espectáculo “La Copla viva” a partir de las 22:30 horas; Alborea, con Belén de los Reyes (el jueves 4, a las 23:00 horas), Ely Silva (el sábado 6, a las 15:30 horas) que amenizará con su voz la tradicional comida de los mayores, y Serva Labari (el sábado 6, a las 22:00 horas). Además de las Orquestas ‘Los Elegidos’ (el miércoles 3, a las 21:00 y 00:00 horas) y ‘Sugar’ (jueves 4 y viernes 5, a las 21:30 y 02:00 horas).

Ambiente de feria. / M. G.

Certamen de Casetas

Los concursos como el Certamen de Casetas, que premiará el jueves 4 a las 21:00 horas a la caseta mejor engalanada del Real, y la rica gastronomía serán también otro de los atractivos de la Feria de Tomares, con las mejores tapas que se servirán en cada una de las casetas y certámenes como el XI Concurso de Arroces, el viernes 5 (día festivo en Tomares), a mediodía, a partir de las 12:00 horas, que cada año suma más seguidores, contando este año con 22 grupos participantes (15 en la Caseta Municipal y 7 que se distribuirán en otras casetas). Exquisitos arroces que podrán ser degustados gratuitamente por el público a partir de las 14:30 horas, llenando del mejor ambiente la Feria a mediodía.

Los niños serán también, por su parte, protagonistas de la Feria de Tomares, con dos días dedicados a ellos: hoy miércoles 3 de septiembre, ‘Día del Niño’, con todos los cacharritos a 3 euros ese día desde las 20:00 horas; y el domingo, 7 de septiembre, con la tradicional Gala Infantil, a las 13:00 horas, y pizza gratis, a partir de las 14:00 horas, que llenarán de gran animación la Caseta Municipal.

Una gran Feria, que fue además pionera en España en 2019, libre de ruido en las atracciones a partir de las 22:00 horas. Medida que volverá a estar vigente, en sensibilización con las personas con trastornos del espectro autista y sensibles a los sonidos estridentes. Además del Punto Violeta, implantado en 2022, potenciando espacios de ocio seguros.