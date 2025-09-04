La mejor paella estará en la Feria de Tomares este viernes 5 de septiembre

Tomares se convertirá este viernes, 5 de septiembre, a mediodía, en capital gastronómica del arroz y de la paella. La Feria de Tomares pondrá a calentar sus fogones con su tradicional XI Concurso de Arroces, que llenará de gran animación y del mejor ambiente el real por la mañana. Un gran Viernes de Feria, que será festivo en Tomares, como es tradición, para que los vecinos puedan disfrutar al máximo de una de sus fiestas más esperadas.

Este año participan 22 vecinos que se han animado a participar este año en este exitoso concurso que cada año gana más seguidores. 22 tomareños que desplegarán sus mejores habilidades culinarias para deleitar a todos con su mejor arroz.

Concurso que comenzará a partir de las 12:00, en la Caseta Municipal, con quince de los grupos participantes, los otros 7 cocinarán sus arroces distribuidos en otras de las casetas del real.

Degustación gratuita a las 14:00. Los 22 exquisitos y variados arroces podrán ser degustados gratuitamente por el público a partir de las 14:30 horas, llenando del mejor ambiente la Caseta Municipal. ¡No se lo pierdan!

A continuación, a las 15:00, el alcalde de Tomares, José María Soriano, hará entrega de los Premios a los ganadores del XI Concurso de Arroces, y de la Caseta Mejor engalanada de la Feria de Tomares 2025.