Tomares consolida su Ruta de la Tapa Gourmet con 31 propuestas gastronómicas

El municipio sevillano de Tomares ha celebrado la XIII Ruta de la Tapa Tomares Gourmet, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento local en colaboración con el Círculo de Empresarios de Tomares (CIRE). El evento, desarrollado entre el 20 y el 30 de noviembre de 2024, reunió a 23 establecimientos hosteleros que presentaron un total de 31 tapas. La Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo ejerció como jurado profesional, aportando rigor técnico a la valoración de las propuestas culinarias.

La ruta gastronómica contó con el respaldo de diversas empresas patrocinadoras, entre las que destacan Bodegas Barbadillo, Cruzcampo, Coca-Cola y Casino Admiral. Estos patrocinadores contribuyeron tanto al desarrollo del evento como a los sorteos por niveles de sellos, diseñados para incentivar la participación de vecinos y visitantes.

Jurado profesional de la Academia Sevillana

El jurado técnico estuvo compuesto por miembros de la Junta Directiva de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo: Julio Moreno Ventas, presidente de Honor, junto con Charo Barrios, Ignacio Candau y Álvaro Alés. Posteriormente, el presidente de la Academia, Manuel Salinero, degustó la tapa ganadora en la categoría tradicional, reforzando el respaldo institucional. Juan Peinado Guitart colaboró como evaluador externo sin formar parte del jurado académico oficial.

Premios en la categoría tradicional

El Restaurante Avareo obtuvo el primer premio en la modalidad de Mejor Tapa Tradicional con su Carne con tomate, que alcanzó una puntuación de 8,80 sobre 10. El jurado valoró la fidelidad a la cocina tradicional andaluza y la intensidad de sabor. El segundo puesto correspondió a Rinconcito Pirata con Garbanzos con langostinos (7,50 puntos), mientras que La Cuchara del Gorila logró el tercer lugar con Papas con choco (7,30 puntos).

Reconocimientos en tapas de autor

En la categoría de Mejor Tapa de Autor, Delacruz resultó ganador con su creación Carrioche, que recibió 8,70 puntos por su equilibrio y creatividad culinaria. Avareo quedó en segunda posición con Rulo de cordero con queso mediterráneo (8,60 puntos), y La Cuchara del Gorila ocupó el tercer lugar con Berlina de pringá (8,20 puntos). El jurado destacó la correcta integración de técnicas innovadoras en las propuestas presentadas.

La tapa más votada por el público

Los participantes en la ruta otorgaron el reconocimiento popular a La Cuchara del Gorila por su Berlina de pringá, según las votaciones recogidas en los ruteros oficiales. El segundo puesto en preferencia ciudadana correspondió a Avareo con Rulo de cordero con queso mediterráneo, mientras que Keepers logró la tercera posición con Rabo de toro a la Guinness. Este sistema de votación refuerza la participación activa de vecinos y visitantes en la evaluación gastronómica.

Consolidación como referente gastronómico del Aljarafe

Desde la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo se destacó el alto nivel medio de las propuestas presentadas y la madurez alcanzada por el evento. La ruta representa un ejemplo de colaboración entre administración pública, empresarios y hosteleros locales. La iniciativa refuerza el consumo en los establecimientos del municipio y sitúa a Tomares como destino gastronómico en el entorno metropolitano sevillano. La decimotercera edición evidencia la consolidación de la ruta como acción de dinamización económica y promoción del talento culinario local.