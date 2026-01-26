Tres detenidos por robar cobre de las líneas telefónicas en Sevilla

Un guardia civil en la zona afectada por el robo de cables.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntas autoras de una serie continuada de delitos contra el patrimonio, centrados en la sustracción de cableado de cobre perteneciente a líneas de telefonía.

La operación, realizada por el Equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de Utrera, ha permitido desmantelar un grupo delictivo compuesto por dos hombres y una mujer, vecinos de las localidades de Lebrija y Palos de la Frontera, informa en un comunicado.

Las pesquisas indicaban que la actividad ilícita se desarrolló desde el pasado mes de septiembre de 2025 en casi 30 puntos distintos del término municipal de Utrera. Según los investigadores, habría reportado a los implicados unas ganancias superiores a los 92.000 euros.

El inicio de las actuaciones tuvo lugar cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana de Lebrija sorprendió in fraganti a los tres implicados realizando la quema de cableado en un paraje perteneciente al término de Las Cabezas de San Juan.

Los especialistas lograron localizar a la empresa perjudicada, responsable de la retirada de este tipo de cable de comunicaciones, que formalizó la correspondiente denuncia. Durante el desarrollo del operativo de vigilancia, los efectivos policiales observaron cómo el grupo investigado regresaba a la misma zona en dos ocasiones posteriores para continuar con la quema de material sustraído.

Asimismo, la inspección ocular del terreno permitió localizar más de una veintena de focos utilizados para fundir el recubrimiento plástico del cable. El modus operandi consistía en la sustracción del cableado, su posterior limpieza mediante fuego en zonas apartadas y la venta final del cobre limpio en diversas chatarrerías de la comarca.

Una vez certificada la procedencia del material y reunidas las pruebas pertinentes, la Guardia Civil procedió a la detención de los tres investigados. Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Utrera