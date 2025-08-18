Últimos días para solicitar la Beca Reset de la Diputación de Sevilla para estudiantes universitarios

Los plazos para la solicitud de la segunda edición de las Becas Reset, que ha convocado la Diputación de Sevilla a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, entran en su recta final. Este miércoles 20 de agosto se cierra la admisión de solicitudes de las alumnas y alumnos que cursen Grado universitario o Formación Profesional Superior en centros públicos y necesiten este apoyo institucional de cuatro mil euros para sufragar sus gastos de alojamiento, si es que residen a cuarenta kilómetros o más de los centros en los que están matriculados.

Las Becas Reset para el curso académico 2025/2026, que se conceden en régimen de concurrencia competitiva, prevén 300 de estas ayudas económicas que costeará la Diputación de Sevilla con una aportación de 1,2M€, con el objetivo de que “ningún joven de la provincia tenga que abandonar sus estudios y su formación por motivos económicos”.

Como novedad, en esta segunda convocatoria se amplía la concurrencia a las becas del alumnado matriculado en segundo curso. De forma que podrán solicitar la ayuda los estudiantes matriculados por primera vez en 1º de Grado universitario o Formación Profesional Superior, con matricula formalizada en alguna de las universidades públicas, IES o centros públicos, así como los matriculados en 2º curso, cumpliendo los mismos requisitos.

Además, los estudiantes que en el curso pasado fueron beneficiarios podrán solicitar su renovación para el segundo curso, el correspondiente al 2025/2026, siempre que mantengan las circunstancias por las que se se les concedió y hayan aprobado al menos el 50% de los créditos matriculados. En ambos casos en régimen presencial y de matrícula completa.

A partir de este miércoles, una vez cerrado el plazo habilitado para la recepción de solicitudes, habrá una primera fase de estudio de la documentación en la que se comprobará si se reúnen los requisitos de tipo general y económico. De esta manera, se podrá conocer con suficiente antelación las posibilidades de ser beneficiario en el próximo curso 2025/26, con la publicación de los listados provisionales. En una segunda fase del procedimiento, con apertura de un nuevo plazo, se verificará que se ha efectuado la matriculación en el curso indicado en la solicitud y se ha materializado el contrato de alojamiento o arrendamiento de inmueble, con carácter previo a la resolución definitiva.