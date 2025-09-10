La víctima de la agresión machista de Cantillana estaba en el sistema de protección Viogén, que atiende a las mujeres que han sufrido ataques o amenazas relacionadas con la violencia de género. Así lo ha confirmado este miércoles el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, al término del minuto de silencio celebrado en las puertas de la Subdelegación en memora de las dos últimas mujeres asesinadas a manos de sus parejas en España. Una de ellas es Mercedes, de 47 años, asesinada el pasado domingo en el barrio sevillano de Valdezorras. La otra es Leonor, de 56, asesinada en Barcelona.

La última agresión tuvo lugar la tarde de este martes en Cantillana, donde una mujer recibió una puñalada en el cuello, presuntamente asestada por su ex pareja. Afortunadamente, las heridas no son graves y la mujer ha recibido ya el alta médica y se encuentra en casa. Mientras tanto, la Guardia Civil está buscando al presunto autor de la puñalada, que está plenamente identificado. Tanto la víctima como el presunto agresor son de nacionalidad colombiana. Ella estaba trabajando en Cantillana cuidando a una persona mayor. El presunto autor pudo haber quebrantado una medida de alejamiento que tenía sobre la víctima.

Existe cierta confusión sobre el modo en que ocurrieron los hechos. Una versión apunta a que la víctima se interpuso en una pelea entre su pareja actual y su ex pareja, que le asestó la puñalada al mediar. Otra asegura que no hubo intercambio de palabras y fue un ataque directo. Las autoridades no han querido dar detalles concretos todavía sobre cómo se produjo la agresión. Sí han explicado que la búsqueda se centra en el pueblo de Cantillana, que está tomado por la Guardia Civil, y se ha ampliado a otras localidades.

"Quiero mandar un abrazo a los familiares de las últimas víctimas. El Gobierno de España se solidariza con todas y cada una de ellas. A partir de ahí queremos hacer un llamamiento a las mujeres, para que en el momento en que se detecte el más mínimo indicio de que pueda existir una situación contraria a su propia libertad y que pueda acabar en un hecho violento, que denuncie. Tenemos muchos canales para ello, como el 016 o las Fuerzas de Seguridad, que tienen cada vez una mayor capacitación y profesionalidad para atender a mujeres que están sufriendo esta situación", destacó el subdelegado del Gobierno.

Toscano dio algunos datos de la provincia de Sevilla. El teléfono 016 creció en un 3,6% el número de llamadas en relación al año pasado, con datos actualizados al mes de julio. En el sistema Viogén hay más de 5.900 mujeres con casos activos que están siendo objeto de seguimiento según el nivel de riesgo. Son ya 45 los municipios de la provincia de Sevilla adheridos al sistema Viogén, lo que supone casi la mitad de los pueblos. "Esta herramienta permite mejorar la coordinación entre las policías locales y las Fuerzas de Seguridad del Estado para una atención más integral y más correcta", recordó Toscano.