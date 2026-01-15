Utrera ha inaugurado una nueva Oficina de Empleo definida como más moderna y accesible. La apertura se enmarca en las actuaciones impulsadas por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, que ha señalado el refuerzo de la modernización de infraestructuras dentro de sus políticas en el municipio. Según la Consejería se han destinado más de 8,8 millones de euros a políticas de empleo en Utrera en los últimos cuatro años. Esa inversión, siempre según el balance expuesto, ha servido para reforzar varias líneas de actuación vinculadas al mercado laboral local, desde la mejora de instalaciones hasta medidas orientadas a la contratación.

La inversión también se ha presentado como una palanca para impulsar los incentivos a la contratación y para potenciar la Formación Profesional para el Empleo (FPE) como “herramienta clave” para la mejora de la empleabilidad. En ese contexto, la inauguración de la nueva oficina aparece como un elemento visible dentro de una estrategia más amplia en el municipio. La Consejería ha cifrado en más de 8,8 millones de euros la cantidad destinada a políticas de empleo en Utrera en los últimos cuatro años. De acuerdo con el contenido original, ese volumen de recursos se ha orientado a reforzar el despliegue de medidas en el municipio.