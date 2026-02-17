Rescatan a un conductor del interior de su camión tras cochar con otro en la A-49 en Camas

La colisión de dos camiones este jueves en la A-49 a la altura de Camas ha provocado que el conductor de uno de los vehículos haya tenido que ser rescatado de su interior al quedar atrapado tras el choque.

Según han confirmado fuentes del 112 Andalucía, el siniestro ha tenido lugar a las 14:30 y habría otro turismo implicado. No ha habido constancia de más personas heridas.

El accidente ha provocado varias retenciones en el tráfico de la vía, aunque en estos momentos se ha restablecido con normalidad, tras mantenerse cerrado el carril izquierdo en la entrada a Sevilla.