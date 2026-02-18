Tirotean la fachada de una vivienda en Gerena de madrugada

Una vivienda de la localidad sevillana de Gerena ha recibido más de una veintena de disparos con un arma de gran calibre durante la madrugada de este miércoles. El suceso ha ocurrido en la zona conocida como Jardines de Gerena y, pese a la violencia del ataque, se ha saldado sin heridos. La fachada del inmueble ha quedado completamente marcada por los impactos de bala, en un episodio que ya está siendo investigado por la Guardia Civil para esclarecer su autoría y circunstancias.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, los hechos se produjeron en torno a las 2:50 horas, cuando recibieron llamadas de vecinos alertando de múltiples detonaciones en la citada barriada. De inmediato se movilizaron varias patrullas hasta el lugar con el fin de asegurar la zona y comprobar lo ocurrido. A su llegada, los agentes localizaron una vivienda con numerosos impactos de arma de fuego en la fachada.

Fuentes de la Guardia Civil señalan que, pese al elevado número de disparos efectuados, no constan heridos ni daños personales. Las autoridades han abierto una investigación para determinar la autoría de los hechos y las posibles motivaciones del ataque. Mientras tanto, la vivienda permanece con visibles daños en su fachada, testimonio de la violencia del suceso que ha generado preocupación entre los vecinos de la zona.

El Ayuntamiento de Gerena refuerza la vigilancia en el municipio

El alcalde de la localidad, Javier Fernández Gualda, ha emitido un comunicado tras el ataque a tiros registrado en la barriada de Jardines de Gerena, en el que ha trasladado un mensaje de cautela y coordinación institucional. El regidor ha señalado que se encuentra “en contacto permanente con la Subdelegación del Gobierno y la Guardia Civil para recabar todos los datos disponibles”, confirmando que, “afortunadamente, no ha habido heridos”.

Asimismo, ha indicado que ya se encuentra en marcha una investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a los autores de los disparos, así como las circunstancias que rodean el caso. En este sentido, ha subrayado la gravedad de los hechos y la lógica preocupación existente entre los residentes de la zona afectada.

El alcalde ha reconocido que estos acontecimientos se producen en un contexto de inquietud ciudadana tras varios episodios violentos registrados en los últimos meses, lo que, según sus palabras, genera “desazón y una legítima reclamación de mayor seguridad”. Por ello, el Ayuntamiento ha solicitado un refuerzo de efectivos de la Guardia Civil con el objetivo de incrementar la vigilancia en el municipio, además de anunciar la puesta en marcha de nuevas medidas en coordinación con especialistas en materia de seguridad.