15 lesionados y sólo seis jugadores siempre disponibles en el Betis

Alcanzado la mitad del campeonato, y más o menos de la campaña, para Manuel Pellegrini “la primera parte de la temporada del Betis es positiva”, aunque echa en falta “algún punto más en la Liga”. “La temporada hasta ahora es buena, pero aún hay que cosechar lo sembrado antes. En términos generales, la primera vuelta es un aprobado con la ambición de seguir mejorando", dijo tras dejarse dos puntos al empatar contra el colista Oviedo en un encuentro en el que perdió también a tres futbolistas por lesión, un contratiempo que ya sufrió de forma asidua en el pasado ejercicio y que el actual empieza a pasar factura.

En el Carlos Tartiere se lesionaron Cucho Hernández, Junior, reincidente en estas lides, y Ángel Ortiz por sendos problemas musculares. Una variable más, sin duda, que se tiene en cuenta en cualquier club, pero que en el cuadro verdiblanco a pesar al darse de forma continuada, algunas de larga duración y coincidiendo a la vez en el tiempo hasta el punto de que el técnico ha tenido que hacer varias convocatorias de 20 futbolistas.

Y es que sólo seis efectivos del actual plantel, de 26 contando a Ángel Ortiz y Pablo García, han estado siempre disponibles para el Ingeniero, dos de ellos los porteros Adrián y Álvaro Valles. Los otros cinco son Natan, Valentín Gómez, Fornals y Riquelme, descontando ya al delantero colombiano, baja las próximas cuatro semanas, aproximadamente. En esta lista podría sumarse Antony, que se perdió los primeros encuentros al llegar al final del mercado de verano, mientras que dos futbolistas se perdieron solo un partido por sendas gastroenteritis: Sergi Altimira, contra el Girona, y Chimy Ávila, frente al Mallorca. Tampoco se ha lesionado Pablo García, aunque el canterano se perdió varios encuentros al disputar el Mundial sub 20 con España. Como Bakambu, ausente un periodo por disputar la Copa de África y se perdió el infausto duelo con el Utrecht por un proceso febril y el de Villarreal por llegar justo de un parón internacional.

Los otros 15 jugadores han caído en algún momento de la temporada. Ángel Ortiz sufre su primer percance de importancia, aunque está por ver cuál es el alcance real de su problema muscular. Todos los demás laterales han caído en algún momento. Bellerín tuvo una dolencia en el sóleo que lo mantuvo fuera seis partidos entre noviembre y diciembre (tres de Liga, dos de Europa y uno de Copa), Ricardo Rodríguez tuvo problemas físicos en septiembre y noviembre y para Junior la sufrida ahora es la tercera lesión muscular de la temporada. En Oviedo reaparecía tras una dolencia en los isquiotibiales sufrida a principios de diciembre y en noviembre se perdió otras cuatro citas.

Marc Bartra y Diego Llorente también se han perdido diversos encuentros. El catalán por problemas físicos puntuales y el madrileño inicio el curso recuperándose aún de su lesión de la pasada campaña, de la que fue incluso intervenido quirúrgicamente, y no acaba de coger el ritmo de competición tras otro problema muscular en el muslo y en el aductor. En la retaguardia Pau López ha tenido dos dolencias, uno leve en la rodilla y un desgarro muscular en el calentamiento del choque contra el Mallorca que le terminó de abrir las puertas de la titularidad a Valles.

Deossa, por su parte, llegó con problemas de tobillo que le impidieron arrancar el curso, Marc Roca se perdió los dos primeros choques ligueros al estar en el proceso final de recuperación de su lesión de tobillo. Amrabat, que llegó también con el curso iniciado, se lesionó en esa acción de infortunio en la que Isco, en su segundo partido tras recuperarse de un nievo problema en el peroné, también cayó. El malagueño apenas ha jugado dos partidos, de los 28 oficiales, y 33 minutos.

Lo Celso también ha sufrido problemas intermitentes, mientras que Abde se perdió el inicio del curso al recuperarse de una dolencia en un tobillo producida al principio del verano con su selección, mientras que Ruibal sufrió una lesión miotendinosa de grado moderado en el bíceps femoral de su pierna derecha ausentándose en tres encuentros entre finales de agosto y mediados de septiembre.