Álex Moreno derriba la puerta de Luis Enrique para Catar

Minuto 86 de partido en el Reale Arena. Una pérdida de la Real Sociedad hace que el balón le llegue a Álex Moreno en campo rival, aunque más cerca del centro del campo que del área contraria. Con 0-0 en el marcador en un campo complicado y ante un rival directo no sería extraño que el catalán hubiese controlado, frenado y aguantado la posesión con un pase de seguridad atrás. Pero "ir a ganar es una mentalidad" que Manuel Pellegrini ha instalado en su equipo y el lateral, en un estado de forma inquebrantable desde que arrancó la temporada se fue arriba y asistió a Juan Cruz para hacer el 0-1.

No contento con eso, repitió acción en el 0-2, todavía con más condicionantes a favor de haberle metido una pausa al encuentro. Corría ya el minuto 93 cuando la Real sacó un córner desde su izquierda que llegó a la otra banda. Gorosabel resbaló y Álex Moreno, ya con 0-1 en el marcador, no lo dudó, pese a estar más cerca de su área que de la línea medular. Ocho toques, incluido el pase final a Borja Iglesias, le bastaron para plantarse en área chica de la Real ya en el tiempo de prolongación.

El catalán es el jugador bético de campo con más minutos en la liga y suma ya tres asistencias

Álex Moreno empezó la temporada a un alto nivel y se mantiene en un estado superlativo. Su progresión, tanto en defensa como en ataque ha sido mayúscula hasta ser hoy en día, si no el mejor, uno de los mejores laterales izquierdo españoles y de LaLiga. Lo a jugado todo en el campeonato liguero menos el encuentro en Cádiz (0-0). Es el jugador de campo con más minutos en liga, acumula ya tres asistencias y, al contrario que en sus inicios, no sale en la foto de los goles encajados por el Betis. No se complica a la hora de sacar el balón atrás y cuando se proyecta en ataque es peligro constante.

Y no sólo por su velocidad, aun en el minuto 90 como demostró en San Sebastián, sino a la hora de centrar. Siempre levanta la cabeza para ver dónde están los compañeros. No hay pases a la nada, sino centros con sentido donde espera un compañero. Así conectó con Juan Cruz en el 0-1, con un pase atrás donde esperaba sólo el canterano, o en el 0-2, cuando vio a Borja Iglesias en boca de gol seguro de que El Panda, con fe, acompañaría la jugada hasta el final para remachar.

La pasada semana se filtró la prelista de Luiz Enrique para el Mundial de Catar con 55 jugadores. Entre los nombres filtrados no estaba el suyo, aunque aún podría entrar en la convocatoria definitiva de 26 futbolistas que el seleccionador dará a conocer el 11 de noviembre. Que no estuviera el de Sant Sadurní d’Anoia sería un escándalo, aunque egoístamente sería bueno para el Betis. Luis Henrique cuenta con hombres fijos en esa posición como Jordi Alba o Gayà, aunque Álex Moreno volvió a llamar con fuerza a la puerta de Luis Enrique en el Reale Arena.