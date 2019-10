Diego Lainez llegó al Betis el curso pasado en el mercado de invierno como una gran apuesta de futuro del club verdiblanco, y sus números fueron los siguientes. En LaLiga disputó 346 minutos repartidos en 12 encuentros (una asistencia), en la Copa tuvo 71 minutos en dos partidos y en la Liga Europa 75 minutos en dos encuentros (un gol, al Rennes).

La falta de continuidad provocó que hubiese dudas sobre si este verano iba a seguir en las filas verdiblancas o bien saldría en forma de cesión, y finalmente continuó en un equipo bético en el que esta campaña, hasta el momento, ha jugado 43 minutos (tres partidos). Un papel secundario a la espera de seguir evolucionando, algo que ya ve su compatriota y compañero en el equipo de Heliópolis, Andrés Guardado.

"Le he visto un progreso desde que llegó a ahora. Siento que ha ido evolucionando en su juego, aprendiendo muchas cosas tácticas que yo creo no traía. Era distraído tácticamente. En trabajos tácticos con Setién y ahora le costaba entender dónde quería que estuviera, cosas que de joven tienes", comentó el capitán de la selección azteca en una entrevista en la ESPN acerca de Lainez, del que está convencido de que acabará aprovechando las oportunidades que tenga a lo largo de la temporada: "Ahora siento que ha ido evolucionando en su juego y ha ido aprendiendo muchas cosas tácticas que no traía de México. Si sigue así, pronto le llegará su oportunidad, la tendrá tarde o temprano".

El ‘18’ verdiblanco quiere volver a jugar la Liga Europa con el Betis el próximo año

Pero además de arropar a Lainez, Guardado habría despejado ya las dudas sobre su futuro. El medio centro se encuentra muy a gusto en el Betis y por su mente pasa seguir en Heliópolis, disipando cualquier opción sobre la posibilidad de ir a la MLS: "Cada caso es muy individual, cada caso es muy diferente de cada compañero, yo la realidad es que sí he tenido ofertas para regresar, tanto de la MLS como a México, pero al final pongo todo en una balanza y mi cabeza no me deja cambiar tan fácil algo que me ha costado a lo largo de los años acá, el respeto que tiene la gente por mí acá, la imagen que tengo acá, el haber sido capitán al llegar a un equipo con el Betis con jugadores de mucha experiencia, de ser titular. Eso me cuesta dejarlo, decir: ¿Por qué me voy a ir si estoy bien? Todavía me siento protagonista y querido aquí, siento que hasta que eso no cambie mi cabeza va a seguir con la mentalidad de seguir acá lo más posible, a seguir cumpliendo objetivos por acá".

"Me gustaría quedarme aquí lo más posible y si es hasta el final de mi carrera, pues no sé si será lo mejor o no, pero eso significaría que he mantenido la actividad. Seguir sintiéndome querido, pero jugando. No me gustaría terminar mi carrera jugando fútbol por ahí o estando en la banca, entonces los objetivos que tengo los sigo teniendo acá", añadió Guardado, que, además, mostró su deseo de que los verdiblancos, al final de la temporada, vuelvan a estar clasificados para disputar competición europea: "Me gustaría volver a meterme en Europa League con el Betis, creo que tenemos un buen equipo hombre por hombre y estamos para meternos a Europa otra vez. En el fútbol siempre hay objetivos que cumplir a pesar de la edad".

"A Guardado lo queremos mucho, le queda un año de contrato. Se merece tener una seguridad mayor y estamos hablando para tratar esa renovación. No es bueno para un jugador estar en el ultimo año. Toca hablarlo ahora", comentó recientemente el vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, en Radio Marca Sevilla, sobre la situación de Guardado, cuyo futuro todo apunta a que pasa por seguir en el Betis, donde no duda en arropar y mostrar su apoyo a Lainez.