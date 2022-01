Ángel Haro: "Queremos que se investigue todo"

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha atendido a los medios oficiales del club para expresar su alegría tras la victoria del equipo verdiblanco en el derbi, pero también para expresar su opinión sobre todo lo sucedido desde la noche del sábado. "Queremos que se investigue todo, pero todo es todo", ha indicado el máximo dirigente bético, que también ha realizado un llamamiento a la calma aunque siempre partiendo desde los valores del juego limpio.

"Estoy satisfecho por pasar la eliminatoria, pero con un sentimiento agridulce. Lo que sucedió ayer fue un atentado al fútbol en general. No ayuda a la imagen que tiene un derbi, que es algo muy bonito. El Betis hizo su comunicado, fue muy categórico, con su condena a cualquier acto que suponga violencia. Somos los principales interesados en que se esclarezca todo y cuando digo todo, es todo. A todo lo que llevó que 45.000 béticos no pudieran disfrutar de un partido. Pondremos a disposición de las autoridades todos los vídeos e imágenes y que sea un tercero el que hable", ha transmitido Haro, que también ha pedido reconducir la situación: "Las personas que tenemos cargos responsabilidad tenemos que llamar a la calma. Son dos aficiones muy unidas, que estamos conviviendo en una ciudad. Hay que tener alturas de miras para que todo vuelva a la normalidad. No todo vale, el fin no puede justificar los medios. Esto es un deporte, hay que transmitir unas valores de fair play, si todos estamos de acuerdo en esto será más fácil.

"Es una pena, estaba siendo un partido vibrante, con todos los aficionados disfrutando. Ha privado a los béticos de este espectáculo, estábamos convencidos de que íbamos a pasar de ronda. A partir de esta noche hay cuatro equipos qu estamos en tres competiciones, el Betis es uno de ellos. Estamos contentos por dónde vamos pero es pronto. Hay que seguir en la dinámica de trabajar y trabajar", ha añadido el dirigente bético, que ha finalizado con un mensaje de ilusión: "Es un año muy ilusionante, tenemos una gran plantilla, cualquier jugador lo hace bien, tenemos elementos para hacer cosas buenas este año. El de Fekir fue un golazo, estamos apuntalando los baluartes de este Betis para hacer un gran equipo. Estamos en la línea correcta, con humildad, trabajo y ambición".