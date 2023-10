Assane, la sensación del momento en el Betis

Más allá de sus dos goles en los dos primeros partidos que ha jugado como titular, la explosión de Assane Diao responde a la conjunción de varias situaciones, la tormenta perfecta, que han llevado a que el jugador sea la sensación del momento en el Betis.

Ni que decir tiene que la mayor parte del mérito se lo lleva el canterano, savia nueva en un equipo que necesitaba un agitador para desperezarse del todo en este inicio de temporada que ha cogido con fuerza la camiseta en el momento en el que se le ha presentado la oportunidad. Ahora viene algo incluso más complicado que llegar, que es mantenerse, especialmente después de la irrupción que ha tenido en Primera División saltándose varias categorías desde el filial bético de Segunda RFEF.

La apuesta del técnico

El primer paso necesario para que un joven explote en el primer equipo es que tenga la oportunidad. Manuel Pellegrini no ha dudado en darle la alternativa. Ya lo tuvo a sus órdenes en la pretemporada y lo hizo debutar en un encuentro exigente como era el estreno en la Liga Europa ante el Rangers cuando el Betis iba perdiendo en Glasgow.

Apenas fueron unos minutos, pero Assane ya demostró sus cualidades: potencia, velocidad y llegada, algo de cuya falta venía adoleciendo el conjunto verdiblanco en ataque.

Tras el paréntesis del encuentro ante el Cádiz, volvió a la convocatoria en Granada para ser titular derribando la puerta de Primera División con un golazo desde la frontal, para repetir ante el Valencia asentándose en el grupo. Con todo, el mensaje del técnico es claro: "Si va a continuar en el primer equipo o no depende de él y de su rendimiento. No nos fijamos en nombres o en edad, sino en rendimientos. Lo importante para mí es seguir exigiéndole y que mantenga su nivel. No quiero que se crea que por marcar dos goles está todo hecho", aseguró el chileno.

En el momento justo

El dubitativo arranque del Betis casi obligaba a mover el árbol en busca de soluciones. El ataque del conjunto verdiblanco tras la salida de Canales y la baja de Fekir, unidas a las recurrentes lesiones de Luiz Henrique, la de Willian José o el mal momento de Borja Iglesias, que no acababa de carburar. "Hay que buscar soluciones", dijo el técnico tras el empate con el Cádiz, justo antes de darle la alternativa al hispano-senegalés en el Nuevo Los Cármenes.

Pellegrini ha encontrado la solución que buscaba por la derecha con un diestro que ha marcado sus dos goles con la zurda. La banda derecha debía ser para Luiz Henrique, con las alternativas de Ruibal o Juan Cruz, entre otros, pero ha sido Assane quien ha dado el paso adelante. Sin embargo, el futbolista de 18 años entrará igualmente en el sistema de rotaciones del entrenador heliopolitano y habrá oportunidades para otros.

Sus cualidades

Pero ninguna de las cosas anteriores hubieran valido de nada si Assane no hubiese demostrado sobre el césped que tiene condiciones para estar ahí. Dos goles en dos partidos hablan muy bien de él. El primero, de potencia y decisión, agarrando el balón en la frontal para golpear con fuerza la pelota; el segundo, de oportunismo, de olfato goleador, de estar en el sitio y saber definir a la perfección.

Pero más allá de la repercusión de sus goles el canterano le ha dado al Betis una nueva vía de ataque por la derecha. Velocidad y verticalidad como en su día tuvo el cuadro sevillano por la izquierda con Álex Moreno y que hoy en día se sigue echando en falta. Poco venía generando el cuadro heliopolitano por el costado diestro en esta primera parte del curso, con Sabaly lesionado, Luiz Henrique sin ritmo y Ruibal recién salido de la operación de apendicitis. Juan Cruz está prácticamente inédito y Bellerín venía asomándose poco en ataque más preocupado de su retaguardia. Ahora, con Assane, tiene también más ayuda defensiva y frente al Valencia el lateral se soltó más en ataque.

Renovado el pasado verano hasta junio de 2027, su salario se ajustó al de un jugador del filial tras explotar también la pasada campaña desde el primer equipo juvenil, pero con una cláusula de 30 millones.