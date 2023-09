Ayoze, la "confianza del vestuario" y su opción como delantero

Ayoze cayó de pie la pasada campaña en Heliópolis cuando llegó en el mercado invernal. Conectó de inmediato con el entrenador, el equipo y la grada y fruto de ello su continuidad fue más fácil poniendo todos de su lado. Ahora, con contrato hasta 2027, debe convertirse en una de las referencias en ataque de un Betis sin puntería en este inicio de curso.

"Hemos tenido tiempo de analizar el partido contra el Cádiz, con muchos vídeos tanto de lo que hicimos bien como lo que no hicimos tan bien. Personalmente tengo la sensación de que hicimos lo suficiente para llevarnos los tres puntos, de eso no hay duda, y aunque hay cosas que corregir creamos ocasiones e insistimos en la segunda parte, que era lo que se esperaba tras llegar al descanso con un resultado adverso. Faltó puntería. Podemos mejorar en la toma de decisiones arriba, pero las sensaciones de que el equipo creo las suficientes ocasiones como para marcar más goles es bastante positivo", explicó el jugador tinerfeño, seguro de que "ya entrará". "Hay que seguir intentándolo. Hay días que la pelota no quiere entrar y tenemos que seguir trabajando en todo lo que se puede mejorar cara al siguiente partido", señaló en Betis TV.

El futbolista bético, que creció "con David Villa como ídolo, aunque también Ibrahimovic", "piensa en lo colectivo" más allá de marcarse objetivos individuales. "Estamos en el inicio de liga, con varias competiciones por delante. El equipo debe tener la ambición de superarse a sí mismo. Creo que tenemos una muy buena plantilla con alternativas en todas las posiciones. Esa competitividad entre los futbolistas sacará lo mejor de cada uno. En lo colectivo hay que tener la ambición de conseguir algo importante, de llegar lo más lejos posible, y en lo individual, como atacante, quiero ayudar con la mayor cantidad de goles posibles", indicó.

Pese al irregular inicio Ayoze insistió en que "en el vestuario hay tranquilidad y confianza". "Ahora tenemos varios partidos seguidos y en situaciones así, con varios partidos sin ganar, es lo mejor, porque llega pronto otra oportunidad de conseguir ganar y eso lo cambia todo. En el vestuario hay confianza plena. La liga es una competición muy larga, una carrera de fondo y estoy seguro de que estaremos peleando por cosas importantes.", aseguró.

En pleno debate por la apuesta en la delantera del Betis el canario afirmó que le "gusta mucho el área". "Siempre he tenido esa intuición de saber dónde puede caer la pelota. Me puede desenvolver ahí, como he hecho en muchas ocasiones, pero también en una banda, entre líneas... Me adapto a cualquier posición de ataque y eso es algo positivo y a mi favor, aunque es verdad que en el área me siento bastante cómodo".

Ayoze también se refirió a su continuidad en el Betis, un club que "tiene algo especial". "Desde el primer momento me sentí muy querido y quería seguir. En el momento de mi carrera en el que estaba necesitaba volverme a sentir jugador , feliz jugando al fútbol y eso lo encontré aquí. Fue fácil a la hora de decidir", destacó, aunque Pellegrini fue decisivo a la hora de tomar su decisión: "Me dio la confianza desde el día uno. Era algo primordial para mí. Antes de llegar ya me transmitió esa confianza y luego la sentí con su toma de decisiones. Pellegrini ha tenido mucho peso a la hora de recuperar mi mejor versión de nuevo. Hablé antes de que se produjera mi llegada y me convenció desde el primer momento dándome esa confianza que necesitaba, porque tenía varias opciones y debía tomar la decisión correcta en ese momento de mi carrera. Que me transmitiera sus ganas de querer hacerme parte del equipo fue algo especial y muy importante para mí".

Por último Ayoze destacó lo importante que será el regreso de Fekir, "un jugador de una gran calidad y su vuelta es totalmente necesaria, pero tiene que tener calma por el tipo de lesión que ha tenido, pero se lo ve con muchas ganas".