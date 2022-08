Pellegrini, el elemento diferenciador del Betis

El triunfo del Betis ante el Elche volvió a dejar claro que Manuel Pellegrini sigue siendo el elemento diferenciador en Heliópolis. El equipo verdiblanco mostró en la hierba que mantiene intacto el sello implantado por el excelente entrenador chileno, tanto en lo táctico como en el compromiso mostrado por sus jugadores, a la hora de sacar adelante un partido marcado en la previa por circunstancias referentes a la planificación del club, en cuanto a la no inscripción de varios jugadores y el nexo de esa cuestión con la situación económica.

El alma de Ruibal para ir hacia la portería rival en una acción en la que el Elche se quedó con un hombre menos, la calidad y la fe de Fekir para robarle la pelota a Roco, enfilar el área rival y pasarle el balón a Borja Iglesias para que éste abriera el marcador, la templanza de Juanmi a la hora de definir en sus dos goles, el gran hacer de Guido, las internadas de Álex Moreno, los buenos minutos de Paul y Fran Delgado, las enormes ganas con las que salió al campo Loren, Pezzella y Édgar firmes atrás... Cosas muy positivas que hicieron vibrar a esos 50.622 espectadores.

Mano de entrenador Pese a los condicionantes con los que llegó al partido, el Betis mostró compromiso y sus señas de identidad

Una cifra que refleja otra gran respuesta del beticismo y que se resume en una de las frases más destacadas del Ingeniero en la rueda de prensa posterior al partido ante los ilicitanos: "No sólo es ganar, sino la manera en la que se gana. El hincha del Betis se siente comprometido ante un equipo que le da espectáculo, con una manera de jugar que va hacia delante". Por eso, el público del Benito Villamarín no dudó en entonar el clásico "¡Manuel, Manuel, Manuel Pellegrini!", tras controlar el entrenador del Betis un balón en el área técnica con mucha clase y calidad. Una anécdota que fue un ejemplo más de esa gran comunión que existe entre entrenador (cuerpo técnico), jugadores y afición.

Unidad La comunión entre cuerpo técnico, jugadores y afición continúa, con 50.622 espectadores ante el Elche

No obstante, la Liga acaba de comenzar y pese a que las sensaciones del Betis en el estreno del presente curso fueron muy positivas, Pellegrini fue claro a la hora de expresar su opinión sobre lo sucedido con los jugadores que no han podido ser inscritos para comenzar el campeonato: "Enfrentar la primera jornada con once jugadores menos es una ventaja que no se puede dar (...). Tenemos que tener un plantel acorde a los objetivos". Frases que sirven a modo de pinceladas sobre el sentir del preparador santiaguino, una vez más ambicioso y exigente, con la idea de que el Betis dé un paso más adelante en lo deportivo tras dos clasificaciones europeas seguidas y un título de la Copa del Rey. Por ello, Pellegrini, gran artífice y máximo responsable de haber creado un Betis ganador, espera que el club bético solucione el tema de la no inscripción de los futbolistas que se han perdido la primera jornada de Liga y se mantenga el actual nivel del equipo.

Gestión El Betis sigue acusando las inversiones de 2019, junto al Covid, y el no generar por ahora grandes plusvalías

Tiene el club heliopolitano hasta el 1 de septiembre para enmendar una cuestión económica que empezó a torcerse en verano de 2019 con grandes inversiones y la llegada del Covid. Entonces, los ingresos disminuyeron y a eso se le ha unido la falta de plusvalías por ventas importantes (al menos hasta la fecha, y a la espera de ver qué sucede hasta el cierre de mercado) para equilibrar las cuentas. El dinero de CVC para gasto en fichajes ya se invirtió el pasado curso y dentro del pensamiento del club de La Palmera para este verano estaba la loable idea de no malvender, pero las expectativas verdiblancas, con una tasación excesiva de los principales baluartes, no se han visto cumplidas de momento (todavía queda tiempo) dentro de un mercado en el que los clubes ofertan a la baja por futbolistas béticos. Dentro de este apartado, tampoco le ha favorecido al propio club verdiblanco el hecho de lanzar un mensaje constante sobre la necesidad de vender para recaudar dinero ante el nada halagüeño estado de su economía.

Cierre del mercado El Betis tiene aún tiempo para arreglar una situación que no le ayuda en cuanto a imagen institucional

No obstante, el Betis, además de posibles ventas y con la fórmula de la activación de las palancas presente, tiene todavía margen para poder reconducir la situación, la cual no está influyendo, tampoco, positivamente, en la imagen que desprende a nivel de club, de una institución que apenas unos meses atrás conseguía abrir las vitrinas 17 años después y que ha llegado al comienzo del campeonato sin poder inscribir a un núcleo importante de jugadores. Un capítulo gris que tiene un maravilloso contrapunto con lo que se sigue viendo en el terreno de juego, con un grupo de futbolistas muy sólido dirigido por Manuel Pellegrini, que sigue siendo el elemento diferenciador en el Betis.