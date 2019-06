El Betis, mediante las figuras de su presidente, Ángel Haro, y vicepresidente, José Miguel López Catalán, ofreció ayer su punto de vista de lo acontecido en la salida de Lorenzo Serra Ferrer y las declaraciones de éste, la semana pasada, explicando lo sucedido. Los dirigentes béticos indicaron que todo se debe a un nuevo modelo de reorganización de la estructura de la secretaría técnica, la cual dieron a conocer.

"Creemos que son cambios esenciales para el funcionamiento del club. Lo que hemos cambiado es el modelo organizativo. Lo que decidimos es cambiar el modo de funcionar, no a las personas", comenzó a explicar Haro para mostrar su opinión sobre lo sucedido con el balear: "No hubo intención de humillar a nadie. Siento que lo haya sentido así. El 22 de mayo le propusimos un cambio. Él insistió en que ese argumentario se lo diera por escrito y fue un documento privado entre dos consejeros delegados y un alto ejecutivo. No lo invitamos a salir. Hasta el mismo lunes por la tarde intentamos que Lorenzo se quedara, pero no hubo manera de convencerlo. El pasado lunes, José Miguel le dijo que si era por el tema de dinero le respetamos el contrato actual. Una vez que le ofrecimos el cambio de rol, al no aceptarlo, obviamente ha sido un despido".

En la misma línea se expresó Catalán, al ser cuestionado por los folios entregados a Serra: "Tuvimos una reunión en la que de forma verbal le explicamos los cambios que creíamos necearios en el Betis. Le dimos una semana para que se lo pensara y tras ese tiempo nos volvimos a reunir y él seguía sin entender lo que le decíamos y nos pidió que se lo explicásemos por escrito. No era para humillar a nadie. Siete folios pueden parecer muchos, pero eran necesarios para la reorganización".

Haro siguió defendiendo la reorganización del área deportiva, siendo crítico y poniendo como ejemplo la no llegada de un delantero en invierno: "En el scouting, no decimos que no se trabajara, pero sí que se hacía de forma poco ordenada y no llegaban las mejores opciones. Se trabajaba más como un chequeador de las oportunidades de mercado. Así llegaron casi todos los fichajes en los últimos dos años. En mercados más complejos y cortos, como en enero, la falta de propuestas se hace más evidente. Se dejó salir a Sanabria porque el entrenador quería y porque iba a venir alguien mejor que Sanabria. Las opciones que se nos pusieron encima de la mesa eran Bakambu, Morata y Milik, inalcanzables para el club. Por Bakambu en China habían pagado 78 millones y 18 de salario. No estuvimos ni cerca de cubrir una posición vital".

Además, el máximo responsable del club de Heliópolis salió en defensa de Catalán: "El trato en las redes hacia José Miguel es injusto, indecente y canallesco. Si por presión social alguna vez sale del Betis, también saldré yo". De esta forma, Haro respaldó el trabajo de su compañero, el cual dijo sentirse afectado por la presión recibida en los últimos días: "No me he planteado salir del club, estoy satisfecho con el trabajo que se está realizando y no me voy a rendir tan fácilmente. Las explicaciones de Lorenzo Serra Ferrer me han perjudicado, pero creo en el trabajo que se viene realizando en los últimos años y que vamos a hacer, estamos en constante crecimiento. He sufrido un linchamiento en las redes sociales, insultos y ataques a mi persona, con el consecuente sufrimiento en mi familia. He trabajado sin descanso ni remuneración para hacer un Betis grande, siempre trabajando en equipo. El Betis no necesita salvadores. No he pretendido ni pretendo ser director deportivo. Ángel y yo hemos estado volcados en ayudar al área deportiva. Quiero que funcione bien, y que a la comisión lleguen propuestas de fichajes tras un trabajo exhaustivo. Y quiero que la cantera funcione", añadió.

También Catalán dejó claro que no tiene "ninguna constancia y para nada puedo decir nada sobre eso", acerca de que el motivo de la salida de Serra tenga que ver con las comisiones de los fichajes. Por otro lado, Haro y Catalán achacaron a la no llegada de un delantero en invierno el no volver a jugar en Europa. "Estamos convencidos de que no es una cuestión de no haber sustituido al entrenador después del Levante. Para tomar esa decisión hablamos con todos los jugadores y miembros del primer equipo, que estaban con el entrenador. Si hubiésemos tenido un buen delantero, hubiera ayudado, pero el final de esta temporada queda marcada por la eliminación de la UEFA y de la Copa. Se produce una caída en el desánimo", dijo Catalán. "Se le preguntó a Lorenzo si estaba de acuerdo o no en seguir con el entrenador y siempre dijo que sí. Sólo fue tras el Levante donde él expuso que había que cambiarlo".

Por último, en lo referente al nuevo organigrama, Haro y Catalán defendieron la incorporación de personas que estuvieron en el Betis de los 25 puntos: "Este Betis actual no es el de aquel momento", dijo el presidente. "Catalina y Jesús son profesionales con experiencia en estas funciones. Controlan todos estos métodos y estamos contentos de su llegada aquí. Y encima tienen sentimiento bético...".