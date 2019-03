Bartra: "Tello decide partidos"

La victoria del Betis en Balaídos dejó a Cristian Tello y a Jesé Rodríguez como dos de los principales protagonistas, una cuestión que ha sido resaltada por Marc Bartra, que además de elogiar al Barcelona, también se ha referido a sus compañeros en los medios oficiales del club.

"Para mí Tello es un jugador, su trayectoria lo dice, muy desequilibrante. Decide partidos, tiene condiciones para hacerlo. Entra en la mala noticia de la lesión Francis, que ojalá vuelva pronto, pero dice mucho del equipo que somos. El nivel no baja, sino que acabó haciendo muchas ocasiones. Somos un equipo ambicioso, esté quien esté va a dar el 100%. Fue un claro ejemplo", aseguró Bartra, que también ha mostrado su confianza en Jesé: "Desde que llegó le dije, '¿estás preparado?' 'Marc, vengo a por todas', me dijo. Es un chico profesional, se está cuidando, y todo llega. No en el primer partido o el segundo, en forma de gol o rendimiento. Está de menos a más, nos puede dar mucho. Contento de tenerlo como compañero, otro con hambre y ambición en el vestuario".

También ha tenido palabras Bartra para sus compañeros en el mediocampo -William Carvalho, Canales y Lo Celso- y esa garantía que supone para el juego del equipo. "Son jugadores que al final que les puedes dar el balón aunque estén un poco más comprometiodos. Saben tenerlo, eso es lo que te da el control del partido. Son jugones", ha explicado Bartra, que también tiene claro su reto de volver a la selección: "Toda la gente que me conoce en el día a día, saben de la importancia y mi objetivo de estar en la selección. Estoy en un momento físico y de madurez muy buena. Ojalá se pueda dar estar en la lista. Pau, Canales que está dando un nivel muy alto, le viene muy bien a la selección. Hay mucha competencia. El que manda es Luis Enrique. Aquí jugamos con tres centrales y allí con dos, el estilo es el mismo. El chip lo tengo. Hay que adaptarse a todo".

Además, el central ha analizado la situación del equipo. "Lo veo con mucha hambre, con ganas de seguir mostrando lo que somos. Hemos pasado un poco por todo, por momentos muy buenos, otros que se hacían las cosas bien y otros, muy poco tiempo, duros. La temporada es muy larga. La Copa hay que valorarla, cuanto más vas subiendo más exigencia hay. Se hizo una Copa a muy buen nivel. La fase de grupos de la Europa League fue muy buena. Y luego en dos semanas no acaban de salir las cosas, te encuentras a un rival que sabe a lo que va y te quedas sin pasar. Pero en esos momentos son cuando debemos estar más unidos. El equipo no se rinde y queremos dar alegrías", ha indicado.